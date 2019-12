Pallare, calcio a 5: Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena vince lo scontro al vertice

Pallare. Lunedì 9 dicembre, a Pallare, è iniziata l’ottava giornata del campionato Uisp Val Bormida.

Apertura dedicata allo scontro diretto al vertice tra i Nati per Vincere e la Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena, con la vittoria di quest’ultima. Partita giocata su buoni ritmi; entrambe le formazioni hanno avuto difficoltà nel superarsi. Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena è riuscita a prevalere sugli avversari avendo dimostrato nel gioco una maggiore aggressività e convinzione nei propri mezzi; si è distinto il solito Galliano, in mezzo ai pali a fare la differenza.

Il secondo incontro, tra Desperados e Broker Automobili si è concluso con un rocambolesco pareggio. I Desperados, nella prima parte della gara, l’hanno fatta da padroni, ma nonostante un cospicuo vantaggio la Broker non si è disunita e sorprendentemente ha recuperato la partita grazie anche ad un Iannicelli in serata top.

Si è chiusa la serata con la netta affermazione del Pallare FC ai danni della Trench Italia FC, con la buona prestazione di Michele Panelli, autore di ben tre reti

I tabellini:

Nati per Vincere – Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena 1-5

Formazione Nati per Vincere: Dolermo D., Delpiano L., Marsiglia S., Kadrija H., Dagna M., Loddo A.

Formazione Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena: Galliano D., Caruso L., Cutuli S., Tacchini D., Tatti A., Adami L., Schionatti S.

Reti Nati per Vincere: Dagna M. (1)

Reti Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena: Cutuli S. (1), Caruso L. (1), Tacchini D. (1), Schionatti S.(1), Delpiano L. (1 aut.)

Desperados – Broker Automobili 7-7

Formazione Desperados: Bergero R., Vacca S., Garbero L., Delpino D., Cera F., Brero A.

Formazione Broker Automobili: Murialdo A., Scotti M., Bossolasco A., Briano M., Giampieri M., Magni M., Iannicelli A.

Reti Desperados: Vacca S. (3), Brero A. (2), Delpino D. (1), Cera F. (1)

Reti Broker Automobili: Iannicelli A. (4), Briano M. (1), Magni M. (1), Giampieri M. (1)

Pallare FC – Trench Italia FC 7-1

Formazione Pallare FC: Panelli E., Panelli J., Astiggiano N., Panelli M., Panelli O., Delbuono S.

Formazione Trench Italia FC: Coccorullo F., Santi M., Coccorullo S., Botta E., Lequio S., Lo Vetere S., Santi J.

Reti Pallare FC: Panelli O. (2), Panelli M. (3), Panelli J. (1), Astiggiano N. (1)

Reti Trench Italia FC: Coccorullo S. (1)

Nella foto sopra: Desperados

Simone Vacca (Desperados)

Simone Delbuono (Pallare FC)

Luca Delpiano (Nati per Vincere)

Alex Loddo (Nati per Vincere)