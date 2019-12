Pallacanestro Vado, ancora una doppia vittoria in Under 16 Eccellenza

Vado Ligure. La Pallacanestro Vado procede nel suo cammino nei campionati Under di Eccellenza. Due percorsi agli antipodi per le due formazioni Under 16, tra le prime in classifica, e Under 15, ancora a secco di vittorie.

Under 16 Eccellenza: altre due vittorie

Ancora un doppio impegno nell’Under 16 per il Vado, che recupera l’ultima partita rinviata per l’allerta e torna in pari con il calendario. Due larghe vittorie che hanno consentito di riprendere un po’ di abitudine a giocare insieme dopo il lungo periodo senza partite.

Ora ancora un impegno con l’insidiosa trasferta di Ciriè, sabato 21 dicembre alle ore 17,45, prima della pausa fesitiva e al susseguente Trofeo Malaguti. In classifica i biancorossi sono terzi con un bottino di 20 punti in 12 partite giocate.

Pallacanestro Vado – Oasi Laura Vicuna 93-45

(Parziali: 26-15, 47-26, 78-35)

Pallacanestro Vado: Adamu 23, Monaldi 11, Bonifacino, Biorac 31, Calvi, Fantino 2, Micalizzi 5, Guidi 5, Squeri 10, Marzulli 6. All. Prati, ass. Garaventa Torre, prep. Guarnieri

Oasi Laura Vicuna: Amato, Scansetti 3, Bisognani, Di Martino M. 2, Di Martino S. 4, Amato 2, Bradley 4, Speranza 4, Perotto 2, Chiarotto 18, Teppa, Rabito 6. All. Russo, ass. Di Martino

Cus Torino – Pallacanestro Vado 30-84

(Parziali: 9-30, 14-55, 20-75)

Pallacanestro Vado: Adamu 21, Monaldi 6, Bonifacino 7, Biorac 35, Calvi 2, Fantino 2, Micalizzi 6, Guidi 1, Squeri 2, Marzulli 2. All. Prati, ass. Colandrea, Garaventa Torre

Under 15 Eccellenza: serve un passo in più

Prosegue senza scosse il campionato Under 15 Eccellenza che vede ancora i vadesi sconfitti nettamente nella trasferta di Chieri e nel match casalingo con My Basket.

Al di là dei consolidati progressi di squadra nell’atteggiamento, sarebbe ora necessario qualche progresso individuale che tarda ad arrivare. I vadesi restano ultimi senza punti all’attivo.

Intanto venerdì 20 dicembre alle ore 19 si chiudono gli impegni annuali con la trasferta Cuneo con il Granda College.

Bea Chieri – Pallacanestro Vado 80-47

(Parziali: 22-11, 46-26, 66-39)

Bea Chieri: Dieng 4, Bedetti 3, Roccati 19, Gangi, De Mita 6, Pilato 17, Schirru 3, Mongiello 7, Ricciardo 5, Lafiosca 8, Ferrone 4, Bianco 4. All. Patrignani, ass. all. Turetta.

Pallacanestro Vado: Tridondani 7, Caviglia 6, Gallo 2, Fazio 2, Recagno 2 Ottonello 2, Rapetto 6, Giannone 9, Giusto Bellando 11, Mozzati. All. Prati

Pallacanestro Vado – Interglobo Far East My Basket 39-82

(Parziali: 11-27, 21-44, 29-64)

Pallacanestro Vado: Tridondani, Caviglia 6, Gallo 2, Fazio 2, Recagno 6, Ottonello 6, Rapetto, Giannone 4, Giusto Bellando 9, Mozzati 2, Prostitis, Trucco 2. All. Prati

Interglobo Far East My Basket: Sanguinetti 10, Dossena 2, Poirè 14, Busellato 6, Bobbio 2, Pastorino 5, Murtas Auglys 110, Moreschi 3, Costanzo 6, Duplicati 8, Brovia 4. All. Brovia