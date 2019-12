Alassio. Il fine settimana della Pallacanestro Alassio è stato caratterizzato da quattro partite con tre referti rosa e uno giallo con alcuni campionati fermi per il ponte festivo.

Partendo dai più grandi l’Under 16 Gold va a far visita a Scat Genova in una partita che poteva riservare parecchie insidie ma i gialloblù alassini hanno interpretato ottimamente la gara fin da primo quarto e hanno incrementato il punteggio fino al 46-84 finale: “Abbiamo giocato bene e tutti i dodici ragazzi convocati sono stati protagonisti quando chiamati in causa. Scat è una formazione che non molla mai ma siamo stati bravi a non calare di intensità indirizzando l’incontro nei canali più consoni alle nostre caratteristiche”.

Primo successo per l’Under 14 femminile targato Blue Ponente che nell’incontro casalingo con Santa Caterina Genova riesce a far sua la partita con il punteggio di 51-33: “Il gruppo è molto coeso e le ragazze stanno migliorando di settimana in settimana. Anche oggi ben dodici convocate e tutte sono scese in campo mettendo in pratica ciò che fanno ad allenamento. Brave”.

L’Under 13 ha ospitato la capoclassifica Maremola che, ad ora, ha una fisicità difficilmente contrastabile ma i ragazzi della Pallacanestro Alassio non hanno mai demorso giocando con grinta per tutti i 40 minuti. Alla fine vincono i pietresi 35-87: “Abbiamo giocato meglio in difesa rispetto all’andata anche se logicamente bisogna migliorare. Quando, nel corso degli anni, i percorsi di crescita fisica si pareggeranno vedremo se li raggiungeremo in termini di risultati come crediamo anche se la strada è lunga”.

Gli Esordienti 2008 giocano in trasferta a Taggia con l’Olimpia, squadra nata dalla collaborazione con l’Imperia. L’incontro è fin da subito equilibrato, nel terzo tempo sembra aver la meglio la compagine di casa andando sul più sei ma nell’ultimo periodo Alassio ribalta la situazione vincendo 31-33 una gara emozionante: “È stata una bella partita dove abbiamo giocato contro una squadra molto attenta in difesa che ci concedeva tanto il tiro. A questa età le percentuali di realizzazione non sono alte ma i ragazzi hanno cercato di risolvere il problema che avevano di fronte con una buona maturità nonostante la giovane età. Bravi!”.

