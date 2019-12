Pallacanestro Alassio, l’Under 15 chiude il girone di andata al primo posto

Alassio. Con il successo di mercoledì sera la Pallacanestro Alassio Under 15 termina imbattuta la prima metà della stagione 2019/20.

A far visita alla compagine gialloblù è il Ventimiglia che viaggia a metà classifica e la partita viene subito incanalata a favore degli alassini che chiudono il primo quarto avanti 25-7 ed incrementano andando al riposo lungo in vantaggio 54-17. Nei restanti due quarti la partita è più equilibrata, i frontalieri difendono meglio e meritatamente contengono il passivo; la partita si conclude con il punteggio di 74-32 a favore dell’Alassio che colleziona la settima vittoria in altrettante gare.

“Siamo contenti di questo inizio di stagione – dicono i dirigenti alassini -, non tanto per i risultati ma per l’obiettivo che ci eravamo prefissati: i ragazzi del 2005 stanno giocando tanto e avendo tutti spazio si prendono più responsabilità, il gruppo di allenamento è ottimo perché i più ‘esperti’ si allenano con gli Under 16 migliorando quotidianamente e pian piano stiamo inserendo tanti ragazzi del 2006-07 e alcuni che hanno iniziato a giocare da poco. Sicuramente continueremo a ruotare tutti i ragazzi dando spazio e responsabilità non guardando tanto al risultato ma ai miglioramenti individuali e di squadra”.

In queste prime sette partite sono stati impiegati, a rotazione, ben quindici ragazzi: Simone Manzo, Marco Marengo, Alessandro Ghezzi, Sergio Porcella, Leonardo Robaldo, Giacomo Rosa, Andrea Pezzolo, Tommaso Maffioli, Hu Zihan e i nuovi inseriti nel gruppo Eugenio Zampori, Francesco Dell’Erba, Mauro Madonia, Edoardo Micozzi, Emanuele Maffiola, Giulio Bozzolo. Altri due sicuramente esordiranno nel 2020: Joel Johnson e James Novak.