Alassio. Dieci ore di festa tra i gruppi del mattino e quelli del pomeriggio, questo è il tempo che ha dedicato la Pallacanestro Alassio a tutti i suoi associati per augurarsi “buone feste”. Tutta la giornata ha ben ripagato lo sforzo organizzativo sia per i numeri che per l’entusiasmo dei duecento partecipanti che hanno colto l’occasione per giocare, fare le gare, divertirsi e scambiarsi gli auguri.

Con l’intento di far giocare tutti il mattino è stato dedicato ai più piccoli: dalle 9,30 alle 11 sono scesi in campo i nati tra il 2011 e il 2015 e dalle 11 alle 12,30 è stato il turno dei nati nel 2009 e 2010. A metà mattinata è anche arrivato Babbo Natale che ha distribuito regali e ha assistito alle gare dove i vincitori sono stati premiati con coppe e gadget. Il rinfresco e lo scambio di auguri tra i più piccoli hanno concluso la bella mattinata.

Foto 3 di 6











Nel pomeriggio è toccato ai più grandi giocare: dalle 15 alle 16,30 sono scesi in campo i 2006, 2007 e 2008 e successivamente è stata la volta dei nati dal 2005 in su che ha visto anche la partecipazione di tanti ragazzi e ragazze ora all’università ma con lunghi trascorsi tra le fila gialloblù. Le premiazioni, i regali, il rinfresco e gli auguri tra tutti gli associati hanno concluso una splendida giornata.

“È stata una bellissima festa di Natale che ha coinvolto tanta gente e ci ha fatto apprezzare il fatto di quanto siamo cresciuti in questi anni con l’intento di dare a tutti la possibilità di giocare, al di là dei risultati sportivi, perseguendo l’obiettivo con una nostra identità ben precisa. Ora ci preme ringraziare le famiglie che ci danno sempre fiducia, chi ha dato una mano ad arbitrare, chi ha portato da mangiare e bere, chi ha dato un contributo per i gadget e i calendari, la delegata allo sport Roberta Zucchinetti, Babbo Natale, chi è passato apposta solo per salutare e li non possiamo non citare, tra i tanti, alcuni dei nostri giocatori che ora studiano fuori sede come Wen, Christian, Lorenzo, Nicola, Alessia, Bianca, Sonia, Cristiana, Veronica, Eleonora, ringraziamo anche chi non è potuto venire e in generale tutti quelli che fanno parte o hanno fatto parte della ‘famiglia gialloblù’ facendo loro i nostri più cari auguri estesi anche a tutte le società liguri, agli arbitri, a tutti gli amanti dello sport e della palla a spicchi in particolare” è il commento dei dirigenti della Pallacanestro Alassio.