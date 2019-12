Vado Ligure. Amatori Pallacanestro Savona sull’ottovolante. La formazione biancorossa espugna il Palagalli di San Giovanni Valdarno con il punteggio di 49-55 e centra l’ottava vittoria consecutiva.

Inizio di partita che vede le savonesi fare molta fatica; in attacco sono ferme e si affidano a soluzioni personali mentre in difesa sono molle e sperano nell’errore avversario. Però questo non accade e finiscono alla prima sirena sotto nel punteggio 18-10.

Dopo il primo mini intervallo sembra che la sveglia usata da coach Dagliano abbia funzionato, infatti le liguri entrano in campo più aggressive in difesa ed in attacco giocano più di squadra, riuscendo così a ricucire lo svantaggio preso nella prima frazione ed arrivare alla sirena di metà partita sul 25 pari.

Terzo periodo che vede le biancorosse continuare a macinare un bel gioco offensivo ed aumentare la ruvidità difensiva riuscendo così a piazzare il primo vero vantaggio arrivando anche sul più 10, ma lo sforzo è stato tanto ed alcuni errori banali fanno riportare sotto le toscane fino al meno 5, ossia 41-36 al 30°.

Nell’ultimo periodo di gioco le ragazze di coach Dagliano sono brave a non perdere la concentrazione, gestendo così il vantaggio fino alla sirena finale con il tabellone che recita 49-55.

Come spesso accade un brutto approccio alla partita, ma le biancorosse sono state brave a capire le problematiche che la partita ha presentato e a trovare le giuste soluzioni.

Prossimo impegno domenica 8 dicembre alle ore 18,15 al Geodetico l’ultimo derby ligure del girone d’andata contro la Giovani Papini Uisp.

Il tabellino della partita valevole per la 9ª giornata:

Named Spa Number 8 San Giovanni Valdarno – Amatori Pallacanestro Savona 49-55

(Parziali: 18-10; 25-25; 36-41)

Named Spa Number 8 San Giovanni Valdarno: Baggiani 7, Campagnano 3, Ermini ne, Bidini 2, Argenti ne, Tognaccini 8, Nannini 12, Zavaglia ne, Casucci, Innocenti 17, Del Puglia. All. Fattorini, ass. Borsi.

Amatori Pallacanestro Savona: Vivalda 2, Pregliasco, Picasso, Carbonell 2, Poggio 7, A. Dagliano 11, Paleari 13, Principi 7, Zappatore 7, Leonardini 6. All. R. Dagliano, ass. Faranna e Cacace.

Arbitri: Salvo (Pisa) e Santacroce (Chiesina Uzzanese).