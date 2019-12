Ospedale di Albenga al Galeazzi, Tomatis: “Mantenere reparti importanti e tutelare i lavoratori”

Albenga. È stata pubblicata l’aggiudicazione definitiva all’Istituto Galeazzi della gestione degli ospedali Santa Maria di Misericordia di Albenga e San Giuseppe di Cairo.

E sulla questione si è espresso il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che ha sempre palesato i propri dubbi e contrarietà in relazione alla privatizzazione.

“Ho espresso in diverse occasioni la mia opinione circa l’affidamento di un Ospedale come quello di Albenga alla gestione privata, opinione che resta invariata”, ha sottolineato il primo cittadino.

“Detto questo mi auguro che adesso si possa iniziare a lavorare realmente e senza ulteriori intoppi al fine di recuperare un ospedale che oggi è quasi allo stato di abbandono.”

“Continueremo a vigilare affinché le prescrizioni di legge e quelle previste dal bando vengano rispettate, affinché vengano mantenuti tutti quei reparti che sono di primaria importanza per i pazienti e per una realtà come quella del comprensorio ingauno e affinchè i lavoratori (medici, infermieri ecc.) vengano tutelati”, ha concluso il sindaco di Albenga.