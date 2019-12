Ospedale di Albenga al Galeazzi, Distilo duro: “La politica ha perso”

Albenga. “La Politica ha perso con l’affidamento definitivo degli ospedali Albenga e Cairo ai privati. Hanno vinto invece quei politici eletti in Regione, nelle Provincie e nei Comuni che in questi anni hanno solo pensato a slogan e mai a come difendere realmente la sanità pubblica”.

È questa la posizione del presidente del consiglio comunale di Albenga Diego Distilo in merito all’affidamento della gestione dell’ospedale Santa Maria di Misericordia all’istituto Galeazzi.

“Ad Albenga, ha proseguito Distilo, – si rivolteranno nelle tombe le persone che negli anni hanno lasciato beni e denari per avere un ospedale pubblico. È stata usata la sanità ‘sistema’ da personaggi politici, ‘vicini’, a capo di società che gestiscono la sanità privata, magari garantendo la maggioranza nei consigli Regionali”.

“Come farà il governatore Toti a tutelare la sanità pubblica vigilando per far rispettare i contratti di gestione degli ospedali Cairo ed Albenga quando davanti avrà un personaggio politico con il quale deve condividere la campagna elettorale?”.

“Ne vedremo delle belle se si pensa che ora il privato potrà coinvolgere altri centri e società private che si occupano di sanità. Chissà quali saranno gli altri politici coinvolti casualmente?”.

“Ora il nostro compito sarà quello di vigilare, di sperare , di combattere affinché i servizi essenziali vengano ripristinati e mantenuti. Nella strategia politica regionale però, non capisco una cosa: perché alcune gestioni dei grandi temi vogliono renderle pubbliche mentre altre private?”.

“È proprio vero ‘Ognuno vede quello che vuole vedere, ognuno crede a quello in cui vuol credere, indipendentemente dalla verità'”, ha concluso.