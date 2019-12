Orientarsi nel mare dei casinò online

I casinò online sono diventati molto popolari sin da quando sono comparsi su internet e sono stati riconosciuti ufficialmente. L’industria del settore è cresciuta a passi da gigante e il numero di casinò online è molto elevato così come quello dei provider di giochi da tavolo e slot.

Esistono grandi colossi affiancati da casinò di dimensioni più ridotte il che non per forza è un difetto quando si tratta di un casinò online; tuttavia, alcuni casinò si distinguono dagli altri in termini di qualità del catalogo proposto ed esperienza di gioco.

Cosa cercare in un casinò online

Non è facile orientarsi all’interno della vasta offerta di casinò online che troviamo oggi sulla rete, cosa dobbiamo ricercare in un casinò per essere sicuri di essere di fronte a un sito di qualità e dalla reputazione impeccabile?

Licenza AAMS

Prima di tutto, bisogna verificare che sia presente il numero di licenza aams rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Di solito i casinò online lo pubblicano in home page accanto al logo dell’ente statale per attestare l’ottenimento del permesso a operare in Italia da parte dello Stato.

Bisogna ricordare che tutti i casinò che presentano solo licenze emesse da Stati esteri non sono legali in Italia, quindi è assolutamente sconsigliabile frequentarli e giocarvi.

Oltre a mostrare il numero della concessione, un casinò online serio presenta informazioni aziendali e di contatto complete così da rassicurare ulteriormente il visitatore e potenziale cliente.

Sicurezza

Altro aspetto da cercare in un casinò online è quello legato alla sicurezza, una delle preoccupazioni maggiori per tutti gli appassionati di gioco e frequentatori di queste piattaforme.

La connessione delle pagine del casinò, soprattutto quelle dove si effettuano i pagamenti e dove si inseriscono i dati personali, deve essere criptata attraverso il protocollo SSL rappresentato dal lucchetto presente accanto all’url in alto.

Catalogo giochi

Passando all’offerta dei giochi da casinò, questa deve essere varia e di qualità. In questo caso basta verificare i nomi dei provider che forniscono il casinò online in questione per avere subito un’idea chiara del livello del suo catalogo.

A livello di vastità della proposta, ormai non si può dire di essere di fronte a un casinò di livello superiore se sono presenti meno di cento slot, dieci giochi da tavolo e se non c’è la possibilità di giocare al casinò live.

Bonus casinò

Un argomento spinoso è quello delle promozioni e dei bonus, perché non sempre se un casinò online propone ottimi bonus e offerte allora significa che lo si debba preferire a un altro che ha una strategia più conservativa da questo punto di vista.

Molte piattaforme di gioco online appena nate e senza licenza, infatti, puntano fortemente sull’offerta di promozioni altisonanti con l’intento di attirare più clienti possibili per poi non mantenere le promesse e offrire un’esperienza di gioco non all’altezza o, addirittura, in alcuni casi truffare i malcapitati.

Per evitare di incappare in queste spiacevoli situazioni bisogna consultare siti attendibili che propongono solo i migliori casino online in Italia legali e testati.

Molti di questi casinò preferiscono fare affidamento sul proprio nome per attirare nuovi clienti e dedicare maggiori risorse ai bonus fedeltà o vip per premiare così i migliori giocatori e incentivarli economicamente a rimanere sul loro sito.

Pagamenti e assistenza

Prima di procedere alla registrazione su un nuovo casinò online si deve dare un’occhiata, inoltre, ai metodo di deposito e prelievo di denaro accettati per evitare che non sia presente quello da noi preferito.

Come in tutti i siti che offrono beni e servizi sulla rete anche nei casinò online deve essere messo a disposizione dei giocatori un servizio di assistenza all’altezza che sia disponibile per buona parte della giornata, che risponda in modo rapido e in lingua italiana alle richieste dei clienti.