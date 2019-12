Ordigno bellico ritrovato sull’argine del fiume Bormida

Cairo Montenotte. La scoperta risale a sabato scorso, quando un passante ha notato qualcosa di strano: una bomba da mortaio risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata trovata sull’argine del fiume Bormida in località Ferrania, a Cairo Montenotte.

L’uomo ha segnalato il ritrovamento, facendo scattare l’allarme con le relative procedure di sicurezza previste in questi casi. Secondo quanto appreso, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno verificato la presenza dell’ordigno bellico. Subito dopo sono stati avvisati gli artificieri.

L’area è stata quindi recintata e presidiata.

Stando alle prime informazioni, gli specialisti dovrebbero rimuovere la bomba tra oggi o al massimo domani, per poi farla brillare in una zona sicura. Nonostante il ritrovamento in una zona sensibile, la presenza dell’ordigno non sta causando particolari disagi.

L’azione degli artificieri prevede la rimozione della bomba da mortaio, che sarà fatta brillare in tutta sicurezza. L’ordigno sarebbe affiorato in superficie a seguito della piena del fiume valbormidese nei giorni dell’ondata di maltempo.