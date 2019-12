Officine Solimano, il 6 dicembre la giornata conclusiva di “Building Together”

Savona. Appuntamento conclusivo, venerdì 6 dicembre, di “Building Together” alle Officine Solimano, site in piazza Rebagliati a Savona. L’evento, organizzato nell’ambito del progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nel Programma Operativo Regione Liguria 2014/2020, avrà inizio dalle ore 9.30.

“Durante la mattinata – spiegano gli organizzatori – verranno presentati i laboratori di teatro, video e musica realizzati in collaborazione con il Consorzio Officine Solimano e i docenti: Francesca Giacardi per i Cattivi Maestri, Francesca Pesce per Nuovofilmstudio, Nicola Arecco per Raindogs House e Paolo Scorzoni insieme a Max Billia per Teatro 21″.

Il programma vedrà cominciare, a partire dalle 10, l’esibizione dei Cattivi Maestri per poi passare, alle 11.15, a quella di Nuovofilmstudio. Chiude la scena, presso la Sala Musicale, Raindogs House. Seguirà buffet realizzato presso la Società Operaia Cattolica “Nostra di Misericordia” a cura degli alunni dei corsi “Building Togheter” e “Integrare per crescere” sotto la guida dello chef Bova.

Il progetto “Building Togheter” è una operazione mirata alla formazione globale e allo sviluppo di un ruolo lavorativo per giovani dai 16 ai 25 anni con fragilità.