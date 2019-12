Nuova frana e scatta un’altra chiusura della Sp 2 nel tratto di Albisola

Albisola Superiore. Non c’è pace per la viabilità provinciale ancora martoriata da frane e smottamenti. Non sono passato neppure due ore dalla riapertura del tratto di Sp 2 in località Cartiera che un altro evento franoso ha colpito la stessa Sp 2 Albisola Superiore-Ellera-Stella S.Giovanni, questa volta in un tratto del comune albisolese.

Lo smottamento ha portato alberi, rami e detriti sulla carreggiata, costringendo ad una nuova chiusura del collegamento stradale.

La Provincia di Savona è stata così nuovamente allertata ed in questo momento è in corso un primo sopralluogo per capire modalità e tempi di intervento per la messa in sicurezza del versante e il ripristino della circolazione viaria.