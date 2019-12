Nuova frana, chiusa la Sp12: “Ma i residenti possono raggiungere Santuario scortati”

Agg. Ore 22:25. Operai e protezione civile sono riusciti nell’intento di liberare almeno una corsia della Sp12 per permettere ai residenti di Santuario di raggiungere le proprie abitazioni e viceversa. Il tratto sarà presidiato tutta la notte da personale della protezione civile, che scorterà i residenti. Domattina ripartiranno i lavori per cercare di liberare la strada in entrambe le direzioni.

Savona. Nuova frana si abbatte sulla Sp12 che collega Savona a Santuario: strada chiusa e operai al lavoro per cercare di liberarla.

“La frana si è verificata all’altezza della quinta cappelletta in zona Santuario, – ha spiegato il consigliere provinciale Luana Isella. – Il movimento franoso è stato generato da un rio ostruito, che ha dato origine allo smottamento”.

“Gli operai sono al lavoro, insieme a protezione civile e vigili del fuoco per cercare quantomeno di liberare una corsia, essendo l’unica via di collegamento a Santuario e permettere ai residenti di passare. Probabilmente il tratto sarà presidiato tutta la notte”.

“Chiusa la Strada Provinciale 12, si sta già lavorando per cercare di liberarla per non lasciare le persone isolate”, il commento del sindaco Ilaria Caprioglio.

Un altro movimento franoso, ma questa volta di piccole dimensioni, si è verificato sulla Sp57 tra Varazze e Alpicella ed è stato disposto il senso unico alternato con semaforo. Segnalata frana anche tra Albisola e Celle (vicino galleria Capotorre), ma in questo caso la situazione sarebbe già ritornata a parziale normalità.

Sempre nella giornata odierna, contraddistinta da allerta rossa, a Savona sono caduti alberi in via Brilla danneggiando alcune auto e in piazza Giulio II su un’auto ferendo alla mano un passante, senza gravi conseguenze.