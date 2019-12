Noli. Una insolita comunicazione, divulgata sul sito internet comunale e sulla pagina Facebook: arriva dal sindaco di Noli Lucio Fossati, che ha voluto esortare cittadini ed esercenti – per il periodo natalizio – ad addobbare “liberamente e di loro buon gusto” le attività commerciali, ma anche i portoni dei palazzi e le terrazze delle abitazioni.

Il senso è quello di promuovere e lanciare in maniera partecipativa le festività del Natale, pronte ormai ad entrare nel vivo con l’Immacolata. “Un invito aperto e gioviale, rivolto a tutti per creare la migliore atmosfera di festa possibile” spiega lo stesso primo cittadino nolese.

Foto 2 di 2



Oggi l’accensione dell’albero e nei prossimi giorni il via alle luminarie natalizie nel borgo e in paese. “L’amministratore comunale, in collaborazione con l’associazione commercianti CoArt ed il consorzio La Piazza, ha inaugurato le feste natalizie con l’accensione dell’albero di Natale, la raccolta delle lettere a Babbo Natale e giochi tradizionali per bambini” aggiunge.

“Ci occuperemo del decoro delle vie e dei luoghi pubblici, mentre i cittadini si potranno dedicare all’addobbo delle proprie proprietà, case o altro, così come i commercianti con le loro vetrine”.

“Un modo per dare una immagine diversa rispetto al passato. Da questo punto di vista l’amministrazione comunale è anche al lavoro per rivedere, in accordo con le categorie cittadine, il regolamento delle esternalità, giudicato troppo rigido: vogliamo maggiore flessibilità rispetto a dehor o altre zone cittadine che possono essere abbellite e curate meglio” conclude il sindaco Fossati.