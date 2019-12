“Niente più assegni familiari”, Inps replica: “Se scade necessario presentare nuova domanda”

Provincia. In relazione a quanto pubblicato, si precisa che la normativa prevede che,, una volta scaduta l’autorizzazione a percepire gli assegni familiari anche per uno solo dei figli, è necessario ripresentare una nuova domanda di autorizzazione (per quella scaduta) e una nuova domanda per la liquidazione dell’assegno familiare al nucleo (per l’intero nucleo familiare anche se l’autorizzazione scaduta era relativa ad uno solo dei figli).

Normalmente l’autorizzazione ha una durata di cinque anni e la scadenza della stessa viene comunicata all’interessato. E’ comunque indispensabile presentare una nuova domanda per la liquidazione dell’assegno al nucleo familiare, per il caso specifico con decorrenza 1 ottobre 2019- 30 giugno 2020.

Si precisa che una volta completato correttamente l’iter saranno pagati tutti gli arretrati secondo l’autorizzazione ricevuta. Per effettuare le verifiche del singolo caso da voi segnalato sono necessari i dati anagrafici o il codice fiscale del genitore.

Si resta quindi in attesa di tali dati al fine di verificare e risolvere la situazione segnalata. Si ringrazia per la collaborazione che ha il comune intento di aiutare i cittadini.

Carla Oliveri

DIREZIONE REGIONALE LIGURIA INPS

Responsabile Informazioni Istituzionali E Relazioni Con Il Pubblico