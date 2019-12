Nick The Nightfly dichiara amore ad Alassio: “Prometto un Capodanno indimenticabile”

Alassio. “Amo da sempre questa Città e potermi esibire qui la notte di Capodanno mi riempie di orgoglio e felicità, che spero di restituire a tutti coloro che parteciperanno alla grande festa sul pontile Bestoso”.

È raggiante, entusiasta e carico Nick the Nightfly, artista scozzese e voce inconfondibile di Monte Carlo Nights. Sarà lui il grande protagonista, con il suo show, del Capodanno di Alassio, città che conosce bene e che frequenta ormai da oltre 10 anni.

Per l’occasione, ha concesso un’intervista esclusiva a IVG.it, raccontando le sue sensazioni, fornendo qualche anticipazione e parlando del rapporto di affetto che lo lega alla Città del Muretto.

“Sono innamorato di Alassio da tanti anni: la frequento stabilmente da almeno 15. Sono già venuto varie volte in veste di presentatore nell’ambito di eventi importanti (ultimo, in ordine temporale, “When We Were Kids” con Roger Hodgson). Questo è un altro modo, diverso e speciale, per tornare qua”.

“Dopo l’ultima visita, è arrivata la sorpresa, la richiesta che non ti aspetti: ‘Vuoi partecipare al Capodanno in veste di protagonista’? mi hanno chiesto. Che potevo dire? Non aspettavo altro. Sono felicissimo di venire qui a suonare e a salutare il nuovo anno con un sacco di bella gente, che ha voglia di sentire buona musica. Amo davvero il posto: saremo sul molo di Alassio, locazione suggestiva, con una super band”.

E cosa proporrà al pubblico è lo stesso Nick a svelarlo: “Quest’anno ho fatto 30 anni di storia in radio e porterò un condensato delle canzoni migliori del mio programma, tutte conosciute e apprezzate dal grande pubblico. Voglio che la gente si diverta e stia bene con noi”.

Un amore per Alassio quello dell’artista scozzese che affonda le sue radici non solo nell’arte e nella bellezza del territorio, ma anche e soprattutto nel calore dimostratogli dai cittadini e nell’enogastronomia.

“Il ricordo più bello che ho di Alassio, l’immagine che porto nel cuore è legata alla cucina. Penso ai Baci di Alassio, alla focaccia, al buon vino e al pesto, che mangio anche a casa. Un luogo meraviglioso Alassio, dove a fare la differenza sono le persone: incontro sempre gente sorridente e disponibile. Non c’è niente di più bello che salutarsi per strada, essersi accolti con un sorriso e sentirsi dire ‘buongiorno’”.

Quindi, un saluto e una promessa al pubblico: “Garantisco che farò del mio meglio per far divertire tutti. Non c’è niente di più bello: la musica è il collante migliore per legare le persone. Invito quindi tutti a venirci a trovare ad Alassio per passare questa bellissima festa insieme”, ha concluso Nick the Nightfly.

Nel frattempo, le operazioni per l’allestimento del palco e dello spettacolo sono iniziate nella tarda mattinata di oggi sotto la supervisione degli stessi protagonisti del Midnight Show che andrà in scena sul Molo.

Pontile Bestoso prossimo quindi alla chiusura al pubblico per consentire, oltre al posizionamento del palco e degli impianti luce e audio, anche la predisposizione del suggestivo incendio con cui Alassio saluterà il nuovo anno.

A fianco allo special queste della serata, ci saranno anche il dj di Montecarlo Nights Pat Rich e Beatrice Bertolino, inviata speciale presso i locali della movida alassina per monitorare il livello di entusiasmo e partecipazione alla notte più pazza dell’anno.

Si partirà alle 19 quando sarà dj Enzo Antinoro a iniziare a movimentare la scena. Via poi alle note soul dalla voce di Lavinia Testa, alla selezione musicale di Pat Rich e alla scaletta musicale appositamente predisposta da Nick the Nightfly che con la sua Band accompagnerà il pubblico fino al count down e all’incendio del molo.

A tirare le fila di questa straordinaria serata Marco Dottore affiancato dagli animatori di Alassio Christmas Town, che garantiscono: “Sarà una serata magica. Da non perdere”.

Serata che, dopo la mezzanotte, proseguirà con la programmazione musicale dei locali della movida alassina.