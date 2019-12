Nick The Nightfly ad Alassio, “Ciao Belli” a Loano ed Elena Tanz a Ceriale: megaeventi per il Capodanno in provincia

Provincia. “Chiara notte di Capodanno dà slancio ad un buon anno”, dice il proverbio. Sarà una notte scintillante quella tra l’Ultimo del 2019 e il Primo del 2020: in “cielo” splenderanno brillanti stelle della musica italiana e internazionale, grandissimi “astri” del firmamento canoro e strumentistico d’Italia e del mondo che daranno spettacolo in tantissimi mega IVG Eventi.

Ad Alassio sarà “Midnight Show” con il talentuosissimo Nick The Nightfly, noto speaker di “Montecarlo Nights”, istrionico deejay e musicista e straordinario cantante, che torna nella “sua” città “magica” con il suo quintetto per un piccolo concerto regalo, simbolo del suo amore per la città.

A Loano tocca a Radio Deejay occupare la scena per la grande festa di fine anno. Il veglione sarà aperto dalla performance di Carolina Marquez, una delle “one girl show” più importanti della dance italiana degli anni ’90 e 2000. Pochi minuti prima dei rintocchi della mezzanotte il conto alla rovescia verrà affidato a Roberto Ferrari e dj Angelo, conduttori di “Ciao Belli”.

A Ceriale andremo “A spasso nella dance” con la woman dj Elena Tanz e l’arrivo del 2020 sarà festeggiato assieme ai locali, bar e ristoranti. Grande divertimento anche a Finale Ligure con il “Capodanno in Piazza” Vittorio Emanuele II, dove si farà festa con la Studio 54 Live Band, esplosivo gruppo che suonerà dal vivo tutte le hit più belle con tanto di animazione, coreografie e ballerini.

Ad Alassio il Capodanno è nel cuore del lungomare. Presso il molo Bestoso torna infatti il “Midnight Show” con un nome di primissimo piano della musica internazionale: Nick The Nightfly.

Forse non tutti sanno che Nick The Nightfly non è solo la voce di “Montecarlo Nights” ma anche il direttore artistico del Blu Note di Milano e un eccellente deejay, produttore, musicista e straordinario cantante. Spesso canta in diretta con i suoi ospiti regalando agli ascoltatori le emozioni della musica dal vivo (ricordiamo i live con Micheal Bublè, Pat Metheny, Giorgia, Carmen Consoli e Ludovico Einaudi).

La Città del Muretto lo ha ospitato spesso recentemente in occasione delle ultime edizioni di “When We Were Kids”. Considera Alassio “magica” e vi torna con il suo quintetto, una band di cinque elementi e il deejay di Radio Montecarlo Pat Rich per una scaletta ad hoc, un piccolo regalo simbolo del suo amore per la città.

Anche i bambini avranno un Capodanno tutto loro. Torna infatti il “Capodanno dei Bambini” grazie alla Gesco srl, che ha predisposto un apposito servizio di animazione per la notte più lunga dell’anno, in cui i più piccoli potranno trascorrere insieme ai propri coetanei una serata di indiscusso divertimento con tanto di cenone a misura di bimbo. Un’opportunità imperdibile per i più piccoli ma anche per i più grandi.

Conclusi lo spettacolo e l’incendio del molo e varcata la soglia del nuovo anno ci sarà spazio, com’è naturale che sia, alla ricca ed effervescente proposta della movida dei locali alassini. Per l’1 gennaio si rinnova anche l’appuntamento con lo spettacolo piromusicale: dal pontile Bestoso verrà dato fuoco alle polveri per uno straordinario spettacolo di “sons et lumières” per un aperitivo “fronte mare” davvero unico.

Loano. “Non c’è due senza tre”, dice il proverbio, e così dopo avere ospitato on stage i protagonisti di Radio 105 e Radio M20 questa volta tocca a Radio Deejay occupare la scena per la grande festa di fine anno a Loano.

Martedì 31 dicembre in piazza Italia troneggerà lo scenografico palco truck, fulcro della serata fino all’1:30. Il veglione sarà aperto dalla performance di Carolina Marquez, una delle figure più importanti della scena dance italiana degli anni ’90 e 2000. Dunque grande interattività e coinvolgimento: nessuno in piazza potrà esimersi dal ballare!

Carolina Marquez accompagnerà il pubblico fino a pochi minuti prima dei rintocchi della mezzanotte, quando il conto alla rovescia verrà affidato a due tra i personaggi più amati della radiofonia italiana. Ad annunciare il primo minuto del 2020 saranno infatti Roberto Ferrari e dj Angelo, conduttori della trasmissione “Ciao Belli”, direttamente da Radio Deejay.

La festa proseguirà l’1 gennaio con il tradizionale spettacolo pirotecnico di Capodanno: creazioni originali con forme a fontana, a sfera e ad effetto pioggia si incroceranno nel cielo, formando un magico gioco di luci colorate. Una scoppiettante scenografia creerà un’avvolgente atmosfera e luci, forme, colori e ritmi comporranno uno spettacolo originale e unico.

A Ceriale il Capodanno sarà “A spasso nella dance” con la woman dj Elena Tanz per un concerto a cura della cooperativa World Music di Voghera.

L’arrivo del 2020 sarà festeggiato assieme a locali, bar e ristoranti pronti ad accogliere il pubblico presente per la nottata di festa, con la partecipazione delle associazioni del territorio.

“Dopo il successo delle manifestazioni estive, che hanno portato nella nostra cittadina numerosi ospiti e visitatori, proponiamo un’altra serie di eventi per le festività natalizie all’insegna dell’intrattenimento per le famiglie, grandi e piccini, per tutti i gusti e tutte le età”, dichiarano il sindaco e assessore al Turismo Luigi Romano e l’assessore comunale alle manifestazioni Eugenio Maineri.

Tutto pronto per “Albenga New Year’s Circus”, il fantastico Capodanno di Albenga! Martedì 31 dicembre la musica accompagnerà le proposte delle attività nelle piazze del centro storico: in piazza san Domenico il Santi Pollastri live, in piazza Rossi il Troublemakers live e in piazza delle Erbe il Ma Nu dj-set.

Poi si attenderà la mezzanotte tutti insieme in piazza del Popolo ballando fino a tardi. Sul palco salirà la Free Shots Swing & Electroswing Live Band, otto elementi che conquistano il pubblico grazie ad un sound fresco mescolato con la reinterpretazione del pop contemporaneo e shakerato con l’energia dello swing moderno dalle tinte energiche e spensierate. Dopo il live il Madsoundsystem dj-set.

La festa continua in rock il Primo dell’Anno, mercoledì 1 gennaio, con il best off degli anni ’60 e ’70 della superband formata da Giorgio Usai dei New Trolls, Freddy Vandresi dei Delirium (ex Formula 3), Enrico Bianchi Gens (ex Formula 3) e Paolo Ballardini dell’orchestra RAI del programma televisivo “I migliori anni”.

Grande divertimento a Finale Ligure con il consueto “Capodanno in Piazza”! Nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II si farà festa con la Studio 54 Live Band, esplosivo gruppo che suonerà dal vivo tutte le hit più belle con tanto di animazione, coreografie e ballerini.

Allo scoccare della mezzanotte si darà il benvenuto al 2020 con un grande spettacolo di fuochi d’artificio e si continuerà fino a tarda notte con il dj set di Daniel Noir DJ.

Il Capodanno è sempre stato un evento di grande valenza turistica e sociale e quest’anno a Savona si festeggerà in piazza Sisto IV. Sarà organizzato sulla falsa riga dei “I Giovedì di Luglio” con il concerto della band Special Guest, che suonerà canzoni degli anni ’90, 2000 e dei giorni nostri. Il gruppo musicale farà ballare tutti gli spettatori e garantirà un’autentica serata di festa.

La line up non dà scampo a molti dubbi: la sezione fiati è il cardine della band. Una chicca che molti lasciano in cantina ma non gli Special Guest! Il repertorio spazia dal reggae al rock-steady-dance al twist e poi pezzi italiani anni ’60 e ’70 rivisti e rivisitati in chiave Special Guest.

Eleganza e stile sono le parole d’ordine. L’istrionico frontman Jo (Giovanni Di Fulvio, già voce della trasmissione “Sarabanda” di Enrico Papi, in onda su Canale 5) trascina il pubblico in un’orgia di ballo, scherzi, risate, divertimento e spensieratezza che fanno degli Special Guest il risultato di un susseguirsi di bellissime serate.

Vado Ligure. Tanta buona musica e un divertimento assicurato riempiranno il calendario delle manifestazioni in programma nella tensostruttura luminosa e riscaldata dei giardini a mare Cristoforo Colombo per la rassegna “Vado… Intens”, promossa dal Comune.

Martedì 31 dicembre si va “…Avanti fino all’alba!” per la Notte di San Silvestro con il concerto della band Disco Inferno, insieme a cui brinderemo all’Anno Nuovo. A mezzanotte tutti nei giardini a festeggiare con il fantastico spettacolo pirotecnico.

La prenotazione è obbligatoria presso le attività autorizzate. “Venite a Vado Ligure e trascorrete con noi le serate più festose dell’anno”, è l’invito degli organizzatori. Tutte le manifestazioni sono gratuite. Durante gli eventi è vietato introdurre contenitori di vetro nelle aree destinate a spettacolo.

Pietra Ligure. Non sai come trascorrere la Notte di San Silvestro? Ecco la risposta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno: un party esclusivo con una vista mozzafiato, vietato stress, code e vestiti eleganti, niente tacchi a spillo ma solo tanta voglia di stare insieme in un contesto di festa, natura, armonia e “ribotta”.

È il “Capodanno Alternativo” e senza precedenti in mezzo alla natura del Parco Natura Asinolla. I bambini saranno ospiti graditi e d’eccezione: in programma tanti giochi e animazione con lo staff del parco.

Ecco il menù di San Silvestro: antipasti misti, lasagne, grigliata di carne, contorno e dolci. Panettone spumante per brindare assieme all’arrivo del nuovo anno.