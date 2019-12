Natale, il ristorante “Nove” di Alassio regala una cena

Alassio. La cucina del ristorante Nove, ad Alassio, non dorme mai. Estate, primavera, autunno, inverno: il ristorante rimane sempre aperto e pronto a soddisfare i clienti per i grandi eventi. Anche in occasione di Natale e San Silvestro, il Nove ha in programma due menù speciali.

Menù che saranno realizzati dall’Executive Chef Giorgio Servetto. Ma non solo. Per chiunque volesse fare un regalo utile a parenti e amici, il Nove ha introdotto anche la gift card “Regala una cena”, valida per il 2020.

Ecco il menù di Natale: CARCIOFO D’ALBENGA Carciofo spinoso d’Albenga, nocciola Tonda Gentile delle Langhe, aglio di Vessalico; NASELLO E CAVIALE Nasello locale, la sua maionese, cavolfiore di Calizzano, caviale oscietra Attilus; CAPPONE E FONDUTA Raviolo di cappone, tartufo nero, fonduta di toma del Beigua, cavolo nero di Calizzano; CAPRA E FAGIOLI Carré di capra dei Pirenei, il suo fondo, fagioli di Pigna, cipollina dell’orto; FASSONA DEL SASSELLO Fassona del Sassello, salsa bordolese, verdure invernali; CASTAGNE E LATTE Castagne di Calizzano, latte del Sassello, vin brulé.

Ecco il menù di San Silvestro; FORMAGGETTA DEL BEIGUA, SANTOREGGIA, OLIVE TAGGIASCHE, TARTUFO NERO E TARTRÀ SGOMBRO Sgombro locale, chinotto del giardino, puntarelle, formaggetta del Beigua, acciughe salate; ROSSETTI E VONGOLE Bottoni di rossetti locali, vongole veraci, limone del nostro giardino; CAPPUCCINO DI FUNGHI DEL SASSELLO; CARNAROLI ED ANIMELLE Carnaroli Riserva San Massimo, animelle di agnello, Sauternes; TRIGLIE ALLA GENOVESE Triglie locali, salsa genovese, bietole di Calizzano.