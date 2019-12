Natale, ecco i principali eventi in provincia di Savona

La provincia di Savona e in generale la Liguria “si accendono” nel mese di dicembre e nelle festività natalizie con tantissime iniziative: presepi storici e artistici, mercatini, botteghe storiche, concerti. Di seguito le principali manifestazioni nel territorio della nostra provincia, così come diffuse oggi da Regione Liguria: il calendario completo su www.lamialiguria.it.

SAVONA: Savonatale 2019

Dal 1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 giochi da tavolo, street band, presepi, mostre, mercatini, laboratori creativi, stret food, spettacoli per bimbi, spettacoli pirotecnici, antiquariato, concerti, retrogaming, e tanto altro ancora per un Natale davvero spumeggiante. Tra gli eventi più popolari tornano i mercatini di Natale, il mercatino dell’antiquariato e la tradizionale Fiera di Santa Lucia con bancarelle ricche di golosità e tanti buoni prodotti gastronomici. Sabato 21 tutti in strada per la sesta edizione della Corsa dei Babbi Natale, mentre domenica 22 la cerimonia del Confuoco. Non mancano appuntamenti culturali o visite straordinarie come l’apertura della chiesa di Santa Lucia (il 13 dicembre dalle 8 alle 20), l’inaugurazione della 45° mostra Presepe d’arte nella Ceramica, il concerto di cornamuse o la visita guidata nei sotterranei della Fortezza del Priamar. Retrogaming Days ,all’Area 51 dell’Allabout Apple Museum si potrà giocare con videogiochi su computer d’epoca. Concerti di Natale e di Capodanno tra le chiese della città, oratori e il bellissimo Teatro Chiabrera alieteranno le note musicale di queste feste.

VARAZZE

Natale 2019 a Varazze è un teatro a cielo aperto dal Gospeling allo spettacolo pirotecnico, dalle Invasioni Lunari del Capodanno ai tour delle luminarie con le bande itineranti, dal concerto di Santo Stefano a Presepiando. Con i tour delle Luminarie in musica (il 24, 29 e 30 dicembre 2019 e il 4 gennaio 2020) i visitatori saranno accolti da divertentissime Street Band e invitati a seguire l’ampio percorso che permetterà di ammirare le emozionanti favole di luci. Ognuno di questi eventi si concluderà in Piazza Dante dove sono in programma Baby Dance con gli Elfi del Natale, Truccabimbi, Laboratori sul Natale dei Bambini e distribuzione di gadget. Per San Silvestro dalle 16.30 Varazze propone una sensazionale esperienza al di fuori dalla gravità terreste, in un mondo lontano, popolato da esseri immaginari. Un viaggio in un universo di immagini surreali, luci e costumi per una vera performance di teatro, danza e visual a cura di Francesca Krnjak. Mentre alle 19 del 1°gennaio 2020 appuntamento con il Grande Spettacolo pirotecnico, un must del Natale.

PIETRA LIGURE

“Pietra is forever Peace&Joy” è lo slogan che accompagnerà il ricco calendario di eventi delle prossime festività natalizie a Pietra Ligure dal 5 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020. In programma concerti, corse, attività per bambini.

ALASSIO

Babbo Natale prende casa ad Alassio: per respirare il clima natalizio non serve andare in Lapponia. La perla della Riviera delle Palme diventa Alassio Christmas Town, tanti eventi rivolti a grandi e piccini per celebrare il periodo festivo circondati dalle bellezze del borgo. I festeggiamenti iniziano sabato 7 dicembre, quando Alassio celebra il suo patrono, Sant’Ambrogio: fra gli eventi da segnalare la Fiera de.co. Alassio Street food, in cui si potranno gustare anche alcune delle specialità gastronomiche alassine come i baci, le biscette e la ventre, la 5 Miglia di Sant’Ambrogio, e il 20° Torneo dell’Immacolata, competizione di pallavolo riservata alle categorie giovanili. Nello stesso fine settimana inaugurano anche la pista di pattinaggio su ghiaccio (6 dicembre – 6 gennaio) e il Christmas Bouncer (7 dicembre – 6 gennaio), allestimento di giochi gonfiabili. Dal 1 al 23 dicembre è possibile visitare Presepi in mostra, l’esposizione d’arte presepiale a cura di Paolo Zampiga. Non può mancare l’ormai tradizionale mercatino, dal 13 dicembre fino al 6 gennaio Babbo Natale apre le porte del suo Villaggio di Natale, che ospita, tra l’altro, la sua casetta, il truccabimbi, la Befana e tanti prodotti enogastronomici. Il divertimento continua con il Luna Park in Piazza Partigiani dal 20 dicembre e fino all’Epifania. Per il tuo ricordo di Natale il Magic Globe ti aspetta dal 21 fino al 30 dicembre a Piazza della Libertà, dove un’installazione luminosa fa da sfondo alle tue fotografie. Ma per un ricordo davvero indimenticabile, il giorno di Santo Stefano torna il tradizionale appuntamento con il cimento, che ogni anno porta molti appassionati a sfidare le acque del Mar Ligure in inverno. Durante il periodo festivo l’auditorium della Biblioteca Civica ospita diverse proiezioni di film nell’ambito della rassegna Il Cineforum – Il Cinema, che passione!.

LOANO

Passeggiare tra casette di legno dal tetto innevato e conoscere da vicino Babbo Natale a due passi dal mare non è solo un sogno. Per tutto il periodo festivo, Loano si trasforma in un suggestivo villaggio natalizio dal sapore nord europeo: luci, profumi e musica accompagneranno questa immancabile manifestazione con tante iniziative per grandi e piccini. Ai Giardini San Josemaria Escrivà Babbo Natale in persona apre le porte della sua casetta per raccogliere le letterine dei bimbi e scattare con loro foto ricordo, mentre l’elfo truccatore gioca con i più piccoli sotto l’albero incantato. Non manca all’appello la fiammante slitta, a disposizione di chi desideri divertirsi facendo un selfie nell’apposita postazione. La novità di quest’anno strizza l’occhio alla realtà virtuale e regala un viaggio fantastico nel mondo di Babbo Natale grazie ai visori di ultima generazione. In questa cornice fiabesca, il Villaggio natalizio di Loano offre molti spunti per lo shopping: decorazioni fatte a mano, idee regalo, candele, giocattoli artigianali, bijoux, ma anche prodotti locali e bancarelle street food per i più golosi. Le sorprese non finiscono qui, moltissimi egli venti dedicati alle famiglie: dai pomeriggi sportivi ai laboratori d’artigianato, alle animazioni, gli spettacoli di magia e persino l’elezione di Miss Befana 2020 il giorno dell’Epifania.

PRESEPI

Due quelli “savonesi” inseriti nel calendario della Regione: il presepe vivente di Roccavignale dal 22 al 24 dicembre e quello meccanico di Albisola Superiore dall’8 dicembre al 19 gennaio,