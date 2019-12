Natale ad Albenga, Ciangherotti (FI): “Luminarie solo nella Ztl, snobbate frazioni e piazza del Popolo”

Albenga. “E niente, è cambiato il sindaco, ma anche quest’anno l’illuminazione natalizia è rimasta la stessa, deludente e triste, degli scorsi anni”. Lo afferma Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha assegnato al solito vincitore genovese la medesima gara di appalto degli ultimi 4 anni, appositamente sotto la soglia di 40 mila euro per fare come le pare, una cifra irrisoria se si vuole realmente illuminare il Natale in tutta la città. E infatti, questa sera, alle 17, mentre Riccardo Tomatis accenderà le luci dell’albero di Natale in piazza San Michele, le frazioni resteranno sempre pressoché al buio, così come addirittura piazza del Popolo, congiunzione tra centro storico e viale Martiri della Libertà, se non per qualche iniziativa privata.

Eppure, in piazza del Popolo, ci sono attività che dovrebbero avere maggiore attenzione, visto che sono gli unici baluardi contro lo spaccio e le risse”.

“Di contro il centro storico, i suoi monumenti, diventeranno sfondo per le videoproiezioni, quasi a sottolineare come, per l’amministrazione di centrosinistra, Albenga esista solamente all’interno delle mura. Poi si lamentano di essere considerati il partito delle Ztl, ma se anche a Natale la giunta dimentica frazioni e quartieri, ditemi come deve essere considerata questa maggioranza”.