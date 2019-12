Natale 2019, Albenga s’illumina d’immenso e diventa social

Albenga. Ad Albenga il Natale 2019 porterà con sé un calendario ricco di eventi dedicati a tutti.

Per l’intero periodo natalizio la città delle Torri sarà animata da eventi, mercatini, manifestazioni e dall’8 dicembre al 12 gennaio gli edifici storici del centro storico saranno illuminati con le fantastiche proiezioni natalizie a cura di Proietta.

Ma non solo. Il Comune di Albenga quest’anno porta il Natale anche nel mondo dei social, lanciando il contest fotografico su Facebook “Scatta e Condividi!”.

Cittadini e turisti sono invitati a prendere parte alle tante manifestazioni in programma e a condividere i loro scatti dei momenti più belli nel centro storico illuminato rigorosamente accompagnati dall’hashtag #Albengasilluminadimmenso. Il concorso avrà inizio domenica 8 dicembre con l’accensione dell’albero in piazza San Michele e continuerà per tutte le feste natalizie fino al 12 gennaio.

Le fotografie più belle riceveranno un premio per le quattro categorie: la foto più suggestiva; la foto con Babbo Natale; la foto di gruppo più “happy”; la foto “pet friendly” più simpatica.

Un Natale all’insegna della spettacolarità, della meraviglia e del digitale quello di Albenga che non dimentica però la tradizione, ma anzi regala un pizzico di magia in più.