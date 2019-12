Varigotti. Una nostra lettrice pone all’attenzione dell’opinione pubblica una situazione di possibile pericolo nel martoriato borgo di Varigotti.

“Il rischio principale è rivolto ai curiosi che, per scorgere i danni della mareggiata scorsa, non si curano del pericolo di passare accanto ai muri pericolanti”.

La lettrice afferma che “le autorità hanno provveduto solamente a posizionare un nastro rosso all’ingresso dei vicoli ma non sulla battigia”.

“Come si evince dalle foto – conclude la segnalazione – la situazione per chi si inoltra nella zona rossa è molto rischiosa, in particolare anche per i molti bambini ignari del pericolo che raggiungono tali zone”.