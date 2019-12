Movimento delle sardine, ad Albisola un incontro per dare le prime risposte

Albisola Superiore. Giovedì 19 dicembre, presso la Sala degli Alpini delle Albisole in corso Mazzini 42 si terrà l’iniziativa “In ascolto” che mira a dare una prima risposta alle istanze del movimento delle sardine che si è mobilitato in questi mesi in tutta Italia.

Gli organizzatori dell’incontro sono Andrea Grande, Jan Casella, Andrea Toso, Giovanni Testa e Paola Busso, che tengono a precisare: “Siamo dei ragazzi di centrosinistra (iscritti e no) che vogliono sviluppare una risposta alle sardine sui problemi reali del paese. Abbiamo noi in primis la responsabilità di una risposta concreta su temi quotidiani e per questo abbiamo deciso di metterci la faccia”.

Tra i partecipanti alla serata vi sono anche Edoardo Verda (consigliere comunale Lista Civica “Imperia al centro”), Katia Piccardo (sindaco di Rossiglione), Elisa Di Padova (capogruppo PD Savona), Enrico Coltri (Supernova Genova), Luca Ottonello (assessore al turismo di Albisola Superiore), Michela Vernazza (rappresentante studenti dihu) e Matteo Calcagno (Italia Viva).

Gli organizzatori, tuttavia, comunicano che la lista completa dei partecipanti non è ancora disponibile.