In questo periodo pre-natalizio l’Istituto comprensivo Albenga 1, ha creato dei momenti dedicati all’esposizione di alcuni progetti.

Nell’aula magna della Scuola sec. di 1° grado Mameli-Alighieri è stata allestita la mostra “Africa, bellezze, risorse, emigrazione” che con un approccio multidisciplinare, abbraccia l’ambito delle scienze, ma anche la storia, la geografia, con particolare attenzione alle tematiche più attuali quali le migrazioni e il razzismo. Tale mostra è stata realizzata nell’ambito del progetto Legalità seguito e curato dalla prof.ssa Angela Sassano con la collaborazione della prof.ssa Livia Guarino.

Foto 2 di 2



Elaborato di particolare rilievo esposto nell’aula magna: un modellino in legno realizzato nel laboratorio “L’officina delle idee” svoltosi nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 da alcuni alunni della nostra Scuola media, guidati dalla Prof.ssa Bianco Francesca e dall’assistente Bianco Pierluigi. Si tratta di un modellino in legno di una nave oneraria romana in scala 1:50; gli alunni sono stati coinvolti in attività di taglio, carteggiatura, incollaggio e inchiodatura delle varie parti e, come nella realizzazione delle vele, in piccoli lavori di sartoria.

Per la realizzazione del modellino si sono presi come riferimento la nave oneraria romana (90 a. C. ca.) rinvenuta dal prof. Lamboglia al largo di Albenga negli anni ’50, i cui resti sono conservati presso il Museo Navale di Albenga, e la Madrague de Giens, la nave oneraria romana dello stesso periodo storico, rinvenuta al largo di Marsiglia.

Il “varo” ufficiale avverrà giovedì 19 dicembre, al pomeriggio, presso l’aula magna della Scuola Media di Albenga. A fare da sfondo sonoro, un gruppo di allievi di pianoforte guidati dal prof. Michele Croese eseguiranno un piacevole saggio musicale.

Inoltre, come ogni anno, l’istituto comprensivo Albenga 1 ha avuto il piacere di organizzare il tradizionale saggio di Natale rappresentato dagli allievi dell’indirizzo musicale il giorno 18 dicembre, alle ore 20.30, presso la Chiesa del Sacro Cuore. Lo spettacolo ha esposto musiche della tradizione natalizia, colonne sonore di film all’interno di un programma moto nutrito: piccoli e medi ensembles divisi per strumenti, l’orchestra degli Studenti di prima media, il coro della Scuola Primaria e l’orchestra degli allievi più esperti accompagnati dal coro degli allievi di musica. Particolare esecuzione è stata “E’ Natale”, brano curato dal prof. Fabio Laura che, oltre ad essere stato inviato al Santo Padre, sarà eseguito nel Duomo di Como la sera di Natale.

E’ stata l’occasione per porgere a tutta la comunità scolastica gli auguri per un Sereno Natale e Felice anno nuovo.