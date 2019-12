Misteriosa fila di luci in cielo, segnalazioni da tutta la provincia di Savona

Savona. “Abbiamo visto in cielo una scia di piccole luci tipo stelle, circa una cinquantina, tutte alla stessa distanza, che si muovevano in fila perfetta. Ne sapete qualcosa?”.

Sono almeno sei le segnalazioni giunte alla redazione nell’arco di pochi minuti, tutte dello stesso tenore: una “fila di luci” sta attraversando rapidamente la provincia di Savona. “Stelle perfettamente allineate – le descrive un altro lettore – che iniziavano da un punto e svanivano in un altro con una velocità perfettamente uguale tra loro”.

Sono state avvistate a Boissano, a Finale Ligure, a Millesimo, a Varazze. Per qualcuno erano 40, per altre più di 100. Qualcuno si pone anche dei legittimi dubbi: “Avete altre segnalazioni? Non vorrei avere le allucinazioni”. A renderle quantomeno curiose il fatto che, confermano tutti coloro che le segnalano, si tratta di decine di luci che compongono una fila perfetta, non lampeggiano (quindi non dovrebbe trattarsi di aerei civili o elicotteri) e viaggiano a velocità costante.

Al momento sull’origine di quelle luci si possono solo fare ipotesi: quella di un amministratore comunale che ha confermato l’avvistamento è che possa trattarsi di uno stormo di caccia militari che volava in formazione diretto verso nord-est. Ma altri si dicono perplessi, poiché le luci erano eccessivamente allineate e di identica luminosità. Mentre altri ancora avanzano la teoria che si tratti di una “corona” di satelliti per comunicazioni o gps.

In effetti lo scorso giugno si era verificato un fenomeno simile nella zona di Saronno e Legnano: una analoga fila di luci nella notte aveva incuriosito per ore i residenti della zona. Alla fine era emerso che si trattava del passaggio di 60 piccoli satelliti lanciati da SpaceX, la startup di Elon Musk, nell’ambito della prima costellazione sperimentale StarLink per trasmettere internet dallo spazio. Ma nelle ultime ore non è stato annunciato alcun lancio di satelliti da parte dell’azienda aerospaziale di Musk.

Quale che sia la causa, di certo il fenomeno sta affascinando decine e decine di persone in tutta la provincia. Nelle prossime ore cercheremo di approfondire la vicenda e spiegare la causa del fenomeno.

AGGIORNAMENTO ORE 19.55: Mistero risolto, erano le “renne di Babbo Natale Elon” – CLICCA QUI