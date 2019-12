Loano. Domenica 22 dicembre al Palagarassini di Loano si è svolto il 1° Torneo Natalizio Decathlon. Sono scesi in campo tanti minicestisti che ben hanno figurato per tutto il giorno divertendosi e facendo divertire la gente presente sugli spalti.

Le squadre partecipanti, a cui gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento per la presenza, l’impegno e la serietà con cui hanno partecipato sono state la Cestistica Savonese, la Pallacanestro Albenga ed i “casalinghi” Loano “Bianchi” e Loano “Rossi”.

di 95 Galleria fotografica Minibasket: il 1° Torneo Natalizio Decathlon









Ecco le parole del responsabile del settore Minibasket del Basket Loano Garassini Emanuele “Bira” Campisi: “Una gran bella festa con il comune interesse di divertirsi con il nostro splendido sport. Gli ingredienti necessari sono sempre gli stessi: minicestisti appassionati, di società che pensano a farli divertire anche in un torneo fatto il 22 dicembre; staff che sa organizzare un evento speciale per i bambini e sacrifica giorni, dedicando loro una splendida giornata di sport; genitori che contribuiscono con la loro simpatica presenza ad aiutare lo staff nell’organizzazione a regalare momenti speciali ai loro figli”.

“Doverosi ringraziamenti – prosegue – al presidente Francesco Cacace che ha letteralmente inventato questo splendido torneo a ridosso del Natale, con l’ausilio di Decathlon Albenga e per tutto l’impegno e dedizione nel gestire per la buona riuscita della festa dei piccoli atleti, alla dirigente Loredana che ha seguito alcuni volenterosi genitori nel pomeriggio per la gestione del tavolo e per la distribuzione della merenda finale, ad Alessandro Taverna che con la sua preziosa e grande collaborazione già dal mattino presto ha aiutato la gestione e le partite, a Simone Campisi assistente a tutte le partite dei gruppi loanesi, a Roberto Cepollina il dirigente a supporto del minibasket che da giorni ha seguito tutti gli aspetti organizzativi e i rapporti con i genitori, ai genitori che si sono prestati a fare il referto di gara, tempo e punti, nonché la gestione della merenda, ed infine, ma non per importanza, a Decathlon per i regali messi a disposizione per tutti i partecipanti del torneo e i piccoli del nostro centro minibasket”.

Il presidente Francesco Cacace commenta: “Mi associo alle parole del nostro responsabile minibasket ed aggiungo, visto che ‘Bira’ non l’ha detto perché fa il timido, che uno dei più grandi grazie va a lui, perché senza la sua passione ed il suo lavoro giornaliero per il bene dei nostri futuri campioni questo torneo non sarebbe mai nato, per cui grazie infinite!”.