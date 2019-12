Millesimo, presentato il nuovo organigramma della Polizia locale guidata dal comandante Silvia Schinca

Millesimo. “Oggi è un giorno importante: è l’inizio di un “traguardo” a cui siamo arrivati in poco tempo, che tocca uno dei cardini dell’Amministrazione comunale, la sicurezza”.

Così il sindaco Aldo Picalli introduce la presentazione del progetto che interessa la nuova struttura di Polizia locale, “il primo obiettivo raggiunto a sei mesi dall’inizio del nostro mandato”, rimarca il vice Francesco Garofano.

“Da circa un decennio Millesimo era convenzionato con i comuni di Cengio, Osiglia e Roccavignale, con l’organico suddiviso su quattro enti, e del tutto insufficiente – sottolinea l’assessore alla pubblica sicurezza Roberto Scarzella – A novembre il comandante, in servizio a Cengio, è passato a guidare la Polizia locale di Cairo. Ecco quindi che il ruolo di responsabile del servizio è stato affidato, dopo l’apertura di un bando di mobilità, a Silvia Schinca, che sarà supportata dal nostro storico agente, Giorgio Ferrando. Rifiuti abbandonati o mal conferiti, sicurezza, videosorveglianza, gestione delle allerte meteo: questi gli obiettivi principali, oltre al controllo di vicinato che verrà avviato a breve. L’organico sarà inoltre potenziato anche grazie ad una figura di accertatore della sosta”.

“Sarà cura della Polizia locale instaurare da subito un rapporto proficuo con le altre forze dell’ordine, in primis i Carabinieri della locale stazione – sottolinea il neo comandante Silvia Schinca – inoltre non mancheranno attività con le scuole e con i ragazzi, in cui credo molto, proprio perché sono il nostro futuro”.