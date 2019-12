Liguria. Graduale miglioramento del tempo sulla Liguria. Porta atlantica che sembra richiudersi durante la settimana. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

L’ennesima perturbazione atlantica sta in queste ore lasciando la Liguria per andare a interessare le regioni centro-meridionali. Nuove precipitazioni hanno interessato la regione durante la notte portando le cumulate di pioggia a toccare i 90 mm di pioggia sul Genovesato, accumuli minori compresi tra i 30 e i 50 mm sul resto della regione come registrato dalla rete Limet. Nelle prossime ore saranno possibili precipitazioni sparse che dalle zone costiere andranno a isolarsi sui settori appenninici di levante fino al primo pomeriggio prima del completo esaurimento.

La giornata odierna, dopo le ultime precipitazioni previste di debole intensità nel corso della mattinata, segnerà il confine tra le settimane contrassegnate da tambureggianti perturbazioni atlantiche responsabili delle intense piogge e delle cumulate eccezionali sulla nostra regione e una fase, al momento ipotizzabile di una settimana, di tempo più stabile e asciutto in un contesto di variabilità soleggiata. Un provvidenziale respiro di sollievo per il territorio ligure martoriato dalle centinaia di frane.

Avvisi: Permane un rischio di frane e smottamenti. Venti localmente forti settentrionali, specie su zone esposte del centro ponente dal pomeriggio.

Cielo e Fenomeni: Giornata che si aprirà con nubi ancora diffuse e precipitazioni residue maggiormente concentrate sul levante dove potrebbero risultare localmente intense. Tendenza a rapido esaurimento delle piogge nel corso della mattinata a partire dal settore centro-occidentale. Schiarite a seguire, specie lungo le coste del centro-ponente nel pomeriggio. Instabilità che potrà invece persistere sul levante. Permane inoltre nuvolosità bassa sulle dorsali appenniniche e a ridosso dei versanti padani. Tempo migliore ovunque entro la serata.

Venti: Ancora inizialmente da sud est a levante. Ruotano da nord est. Settentrionali moderati o tesi sul centro ponente. Localmente forti dal pomeriggio su zone esposte del settore centro-occidentale (valichi appenninici, mare aperto, sbocchi vallivi).

Mari: Mosso sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature: In calo le minime in aumento le massime.

Costa: min +6/+10°C, max: +12/+15°C.

Interno: min -1/+7°C, max: +4/+11°C.