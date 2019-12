Liguria. Nei prossimi giorni, delle infiltrazioni umide nei bassi strati determineranno un aumento della nuvolosità su buona parte della regione, con anche la possibilità di isolati piovaschi.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per oggi venerdì 6 dicembre avremo al mattino cieli nuvolosi alternati a locali schiarite sull’intera regione, maggiori aperture relegate all’interno del settore occidentale e sull’estremo ponente. Nel corso del primo pomeriggio qualche isolata e temporanea precipitazione potrà interessare il Tigullio, cielo nuvoloso sul resto del settore centro-orientale; mentre a ponente avremo delle ampie schiarite.

Venti deboli o localmente moderati da nord a ponente in mattinata, deboli meridionali altrove. Ventilazione debole variabile ovunque nel pomeriggio. Mare poco mosso, solo localmente mosso. Temperature in aumento nei valori massimi: sulla costa minime tra 8 e 11 gradi, massime tra 3 e 18 gradi; all’interno minime tra 0 e 6 gradi, massime tra 8 e 15 gradi.

Per domani, sabato 7 dicembre, a ponente cielo in prevalenza sereno o velato per l’intera giornata, maggiore nuvolosità sul centro-levante associata anche a qualche piovasco.

Venti moderati da sud-ovest a levante, deboli altrove. Mare mosso, localmente molto mosso a levante. Temperature in generale aumento.

Infine, domenica 8 dicembre avremo cielo nuvoloso associato a precipitazioni sparse sul centro-levante, nel complesso poco nuvoloso a ponente (specie in mattinata).

Temperature stazionarie. Venti moderati o forti da sud-ovest a levante, mare molto mosso sul settore orientale.