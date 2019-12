Provincia. Quello di oggi in Liguria, sarà un Santo Stefano caratterizzato dal bel tempo ovunque al mattino.

Secondo gli esperti del centro meteo Limet, tra la tarda mattinata e il mezzogiorno si registreranno nubi medio-alte in arrivo da ovest che interesseranno tutta la regione, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Lungo la fascia costiera centro-orientale sarà probabile anche qualche nube bassa.

Per quanto riguarda i venti, in particolare, si segnalano fenomeni deboli da nord al mattino, in rotazione a sud-est (sempre debole) nel pomeriggio. Il mare sarà generalmente mosso, con moto ondoso in attenuazione.

Le temperature, infine, saranno stazionarie, con valori che oscilleranno da un min +5/+10°C a un max: +15/18°C sulla costa e un min -3/+5°C e un max di +11/+15°C all’interno.