Liguria. Nella giornata di domani una perturbazione atlantica transiterà rapidamente lungo la Francia abbordando il nord-ovest italiano; in Liguria tornano le nubi e qualche debole precipitazione in serata, ma attenzione alla quota neve. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Avvisi: forte libeccio dalla sera al largo, verso Capo Corso.

Cielo e Fenomeni: inizialmente sereno. Nel corso della giornata comparsa di velature sull’estremo ponente in progressiva estensione a levante. Entro sera nuvolosità diffusa su tutta la regione con possibili deboli precipitazioni, più probabili sul medio-levante, anche a carattere nevoso sull’Appennino oltre gli 800 m, localmente a quote inferiori in caso di fenomeni più organizzati.

Venti: residui refoli di tramontana sul settore centrale a cavallo della mezzanotte, brezze a seguire; si impostano da sud-ovest nel corso del pomeriggio, moderati/tesi al largo; rinforzi verso Capo Corso.

Mari: durante la notte e al mattino mosso al largo, poco mosso sotto-costa; dal pomeriggio/sera in rapido aumento da sud-ovest, fino a diventare molto mosso il bacino ovest.

Temperature: in diminuzione sia le minime che le massime.

Costa: min +3/10°C, max: 9/13°C.

Interno: min -2/+8°C, max: +4/12°C.