Liguria. Vasto anticiclone dai settori centro-occidentali europei si erge sino a nord est vincolano aria più fredda verso i Balcani ed interessando in parte l’Adriatico. Sulla nostra regione il lunedì trascorrerà sotto correnti secche e fresche con tempo soleggiato. Qualche nube invece sarà presente tra martedì e mercoledì stante la temporanea rotazione dei flussi che si presenteranno più umidi. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: lunedì 30 dicembre 2019

Avvisi: Per venti tesi settentrionali o localmente forti su zone esposte dei bacini centro-occidentali.

Cielo e Fenomeni: Al mattino residui addensamenti bassi sulle cime appenniniche ed i versanti padani del settore centro-occidentale, in diradamento. Altrove in prevalenza sereno. Proseguo di giornata soleggiato su tutto il territorio.

Venti: Moderati settentrionali. Localmente tesi su centro ponente con qualche raffica più forte su zone esposte come cime appenniniche, sbocchi vallivi ed in mare aperto.

Mari: Stirato sotto costa. Mosso al largo.

Temperature: In calo.

Costa: min +3/+9°C, max: +9/13°C.

Interno: min -5/+6°C, max: +5/+11°C.

Previsioni valide per: martedì 31 dicembre 2019

Cielo e Fenomeni: Al mattino sereno o poco nuvoloso. Incremento della nuvolosità in giornata con cielo che si farà parzialmente nuvoloso tra pomeriggio e sera, ma senza la minaccia di pioggia.

Venti: Inizialmente settentrionali da moderati a deboli. ruotano da sud est in giornata sino a moderati. Da sud ovest al largo.

Mari: Generalmente poco mosso tendente a mosso.

Temperature: In aumento.

Tendenza per: mercoledì 1 gennaio 2020

Al mattino nubi sparse in rapido diradamento. Cielo poco nuvoloso nel pomeriggio.