Liguria. Un primo passaggio perturbato impegnerà la nostra regione tra la prossima notte e la mattinata di domani, giovedì 12 dicembre, portando nevicate in Appennino a quote medio-basse. Nuova perturbazione in arrivo nella giornata di venerdì 13, mentre sabato 14 sarà una bella giornata soleggiata.

Secondo gli esperti del Centro Limet, tra la notte e il primo mattino di oggi, giovedì 12 dicembre, avremo molte nubi su tutta la regione. Precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio sul settore centro-orientale della regione che tenderanno a concentrarsi sullo spezzino nella prima parte della mattinata. Neve a tutte le quote sui versanti padani, tra i 600 e gli 800 metri lato costa con qualche intrusione più in basso nei rovesci intensi. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio veloce miglioramento con schiarite in propagazione da ovest verso est. Nuovo aumento delle nubi in serata ad iniziare dalla Riviera di Ponente, senza piogge.

Venti forti da nord al mattino specie sul settore centro-occidentale costiero, tenderanno ad attenuarsi progressivamente e a disporsi da sud-ovest in serata. Mare stirato sotto costa al mattino, molto mosso al largo. Temporanea attenuazione del moto ondoso in giornata e nuovo aumento in serata a partire dal Ligure occidentale. Temperature in ulteriore calo specie nei valori minimi: sulla costa minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 9 e 12 gradi; all’interno minime tra -2 e 3 gradi, massime tra 3 e 8 gradi.