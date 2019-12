Liguria. E’ presente una depressione poco a sud delle Baleari che però non ci interessa direttamente, se non in maniera molto marginale. Pertanto rimangono condizioni di bel tempo sulla nostra regione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Avvisi: prestare attenzione per venti forti di tramontana sul Mar Ligure al largo, tra voltrese e zona di Capo Mele e sui crinali appennini esposti. Mare agitato al largo, specie il bacino ovest.

Cielo e Fenomeni: nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso lungo le coste, mentre sui versanti padani persisteranno gli annuvolamenti innocui dovuti al gaigo. Nel pomeriggio transito di velature su tutta la regione. Quindi preparate le macchine fotografiche perchè i tramonti potrebbero risultare alquanto spettacolari.

Venti: forti da nord, rinforzi fino a burrasca tra Capo Mele e Voltrese, sui valici appenninici esposti ed in generale sul Mar Ligure centro-occidentale al largo.

Mari: stirato sottocosta, molto mosso o agitato al largo.

Temperature: generalmente stazionarie.

Costa: min +7/+11°C, max: +12/+17°C.

Interno: min +1/+6°C, max: +8/+13°C.