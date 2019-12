Liguria. Due perturbazioni attraverseranno la nostra regione durante il fine settimana con rovesci, vento forte ma anche schiarite. Deciso miglioramento nella seconda parte di domenica 22 dicembre che preluderà al un lunedì nel complesso soleggiato.

Secondo gli esperti del Centro Limet, nella notte e la prima mattinata di oggi, sabato 21 dicembre, avremo cielo molto nuvoloso sul settore centro-orientale della regione (da Genova verso levante) con rischio di rovesci più intensi nelle aree interne dove non si esclude qualche colpo di tuono. A ponente variabilità con basso rischio di pioggia. Nel pomeriggio temporaneo miglioramento ovunque con ampie schiarite e con gli ultimi rovesci nelle aree interne dello spezzino. In serata nuovo peggioramento sul settore centro-occidentale della regione con ulteriori piogge.

Venti al mattino forti da sud-ovest al largo, temporaneamente da nord (moderati) sul settore centro-occidentale della costa. Nel pomeriggio forti da sud-ovest su tutta la regione. Mare agitato o molto agitato specie al largo. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento: sulla costa minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 14 e 16 gradi; all’interno minime tra 2 e 7 gradi, massime tra 9 e 12 gradi.

Per quanto riguarda domani, domenica 22 dicembre, tra la notte e la mattinata si attendono piogge e rovesci sul settore centro-orientale, più intensi nelle aree interne dove sarà possibile anche qualche temporale. Variabilità senza piogge a ponente. In giornata graduale miglioramento anche sul levante fino ad avere cielo quasi sereno ovunque in serata.

Venti forti o di burrasca da sud-ovest al mattino, in attenuazione e rotazione a nord sotto costa. Mare agitato a levante, molto mosso sul centro-ponente. Temperature in lieve diminuzione.

Infine, lunedì 23 dicembre bel tempo su tutta la regione con attenuazione del vento, mare ancora localmente agitato. Probabile mareggiata con onda lunga da sud-ovest.