Provincia. Una saccatura ricolma di aria fredda irrompe sul Mediterraneo occidentale determinando un nuovo guasto delle condizioni meteorologiche sul nord-Italia e sulla liguria nella giornata di domani, domenica 1 dicembre. Graduale miglioramento atteso nella giornata di lunedì, in un contesto moderatamente fresco per il periodo.

Avvisi: Piogge intense tra il tardo pomeriggio/sera fino alle prime ore di lunedì sono attese sul settore centro-orientale, specie nelle zone interne. In queste zone si rimarca il pericolo di allagamenti, frane e smottamenti. Venti tesi/forti da nord sul centro-ponente, mari fino a molto mossi a largo.

Cielo e Fenomeni: Al mattino cieli coperti su tutto il territorio, con piogge sparse, più organizzate sul genovese. Nel corso del pomeriggio intensificazione dei fenomeni a partire dall’imperiese, in estensione al resto della regione. Tra la serata e la notte su Lunedì transito temporalesco da ponente a levante, che risulterà più incisivo sul settore centro-orientale (genovese di levante, Golfo Paradiso, Tigullio e relativo entroterra). Quota neve attorno ai 600/800 metri sui bacini padani medio-ponentini, 1500/1600 metri a levante.

Venti: Tesi/forti da nord sul centro-ponente, moderati/tesi da est/sud-est a levante. In serata graduale rotazione a nord anche al resto della regione. Mari: generalmente mossi sotto-costa, molto mossi a largo.

Temperature: In aumento nei valori minimi, in calo in quelli massimi. Costa: min +7/+12°C, max: +10/+15°C. Interno: min -1/+7°C, max: +4/+11°C.

Previsioni valide per: lunedì 2 dicembre 2019: venti tesi/forti da nord sul centro-ponente. Mari molto mossi a largo.

Cielo e Fenomeni: Al mattino piogge residue sul levante regionale, ma in graduale spegnimento. Tempo asciutto altrove, con schiarite via via più ampie, in estensione in giornata da ponente verso levante. Nuvolosità bassa invece piuttosto coriacea sui versanti padani (gaigo).

Venti: Tesi/forti da nord sul centro-ponente, moderati da nord-est a levante. Mari: Per lo più mossi sotto-costa, molto mossi a largo. Temperature: In generale calo.