Mercatini a Savona e Cairo, il teatro ragazzi a Borgio e l’arte a Finale: domenica dell’Immacolata ricca di eventi in provincia

Provincia. “Amore essenziale” e “logica della fede cordiale e vivace” sono gli appellativi che il poeta francese ottocentesco Paul Marie Verlaine attribuisce alla Madonna. Come ogni anno l’8 dicembre ne ricorre la solennità dell’Immacolata Concezione e dunque “santifichiamo” anche noi questo importante giorno di festa con i “regali” IVG Eventi.

Mondane sì, ma allo stesso tempo “sacre”, sono le bancarelle dei tipici mercatini natalizi che affollano vie e piazze dei centri storici per offrire a “nativi” e “foresti” fantastiche occasioni, in particolare la fiera del Consorzio La Piazza a Savona e quelle con le piccole “opere d’arte” artigianali dei “Ricordi… a Natale” in quel di Cairo Montenotte.

Borgio Verezzi diventerà per un giorno il paese de “I Musicanti di Brema”, impersonati dal solo ma istrionico Daniele Debernardi, che interpreterà alla sua maniera tante musiche originali arrangiate da artisti di fama per raccontare “il nostro presente e i nostri possibili futuri”.

Auliche, nobili e “celesti” saranno le meraviglie d’arte e architettura che sfoggerà Finale Ligure: l’antico borgo medioevale si apre alla vista degli appassionati per svelare i “tesori” trecenteschi del convento domenicano e della chiesa dedicati a santa Caterina d’Alessandria.

Andora. Un tour di sapori tipici con i produttori della Val Merula, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia è la formula consolidata della Fiera del Vino di Molino Nuovo, che si terrà domenica 8 dicembre. La mostra mercato propone un percorso di degustazione e vendita animato da ben quindici cantine di Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, una ricca la selezione di olio extravergine d’oliva locale, prodotti sott’olio e salumi liguri, miele, fiori, stelle di Natale, piante e ornamentali.

In evidenza anche presidi Slow Food: i formaggi fatti con il latte di pecora Brigasca, il carciofo di Perinaldo e il fagiolo di Conio. Ci sarà uno spazio anche per la Cipolla Belendina, da poco entrata a far parte ufficialmente dei presidi Slow Food: la si potrà gustare nella sua “forma invernale”, ovvero come marmellata e composta. Come sempre ampio spazio ai prodotti orticoli a chilometro zero della Val Merula.

Visto il successo ottenuto nella passata edizione sarà nuovamente presente il laboratorio di degustazione gratuita della Bagna Caoda con verdure fresche, proposta dalla Condotta Slow Food di Fossano e il laboratorio di intreccio di cestini a cura di Giuseppe Cavanenghi. In collaborazione con la FISAR sarà assegnato il 20esimo Premio DegustAndora, riservato alle cantine partecipanti alla fiera. Tra quelle liguri segnaliamo la presenza della rete di imprese Vite in Riviera, che sul territorio ricopre un ruolo fondamentale per la promozione e lo sviluppo della viticoltura e della tradizione locale.

Savona. Domenica 8 dicembre nel centro storico il Consorzio La Piazza invita residenti e turisti ad acquistare le imperdibili offerte di prodotti delle bancarelle del tradizionale Mercatino Natalizio.

Il consorzio è stato costituito nel 1989 grazie alla passione di un gruppo di professionisti per il mondo delle fiere e dei mercati e alla volontà di offrire un servizio per la gestione e l’organizzazione di tutta una serie di eventi. Il suo modo di lavorare è contraddistinto dalla cura e dalla specificità con cui viene seguito ogni singolo avvenimento.

Opera nella provincia di Savona ed è in grado di ideare, organizzare e gestire tutta una serie di servizi: eventi, fiere, spettacoli, inaugurazioni, mercati dell’artigianato, dell’antiquariato e quant’altro. Il personale si occupa di seguire ogni singolo dettaglio, dall’ideazione all’allestimento, dal posizionamento dei banchi in caso di fiere allo smontaggio, e la presenza sul posto durante tutto l’evento garantisce sicurezza e successo. Con quasi quindici anni di attività il Consorzio La Piazza ad oggi può vantare l’organizzazione di eventi esclusivi in ambienti prestigiosi e atmosfere suggestive.

Cairo Montenotte. Domenica 8 dicembre nel caratteristico centro storico si tiene il mercatino “Ricordi… a Natale”. I banchetti ospitano coloro che si dedicano alla creazione di piccole opere d’arte: la tipologia di prodotti esposti sono infatti di produzione artigianale e a tema strettamente natalizio.

Il programma comprende attività ricreative a cura della Casa Rossa e giochi in piazza a cura di Scuolabuffo. Dalle 12 polenta e dalle 15 frittelle presso lo stand della Pro Loco in piazza della Vittoria.

Sempre dalle 15 dolcetti, zucchero filato, bevande calde in via Roma. Alle 16 si esibirà in concerto il Coro Armonie nell’Anfiteatro di Città. Alle 17 l’imperdibile accensione dell’Albero di Natale.

Loano. Domenica 8 dicembre si terrà la prima “Camminata dei Babbi Natale”, organizzata dal comitato locale della Croce Rossa Italiana e dall’asd Runners for Autism in collaborazione con il Gruppo Alpini e con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune.

La camminata seguirà un percorso di circa 4 km: partendo dal mercatino di Natale dei giardini san Josemaria Escrivà toccherà piazza Italia, i giardini don Lanteri e don Parodi, corso Europa, via Cesarea, l’archivolto Vallino, la passeggiata a mare fino al molo Francheville, la Marina di Loano, via delle Peschiere e ponte san Sebastiano per tornare nuovamente al mercatino. All’arrivo si terrà una piccola lotteria con ricchi premi.

Ai partecipanti sarà regalato un cappellino da Babbo Natale ma i “camminatori” sono invitati a partecipare vestiti con abbigliamento natalizio. Il percorso e gli incroci saranno presidiati dai membri del Gruppo Alpini. L’intero ricavato verrà diviso tra la Croce Rossa e Runners for Autism.

Borgio Verezzi. Prende avvio la nuova stagione di teatro ragazzi firmata I.So. Theatre con un cartellone di ben nove appuntamenti, ideato e curato da Luca Malvicini in collaborazione con il Comune. Fino al 28 marzo il “Gassman” accompagnerà famiglie e bambini alla scoperta di storie, novelle, tradizioni natalizie, favole e romanzi. Tra antichi miti e linguaggi moderni, umorismo e drammaticità, ci saranno spettacoli per tutti i gusti.

Domenica 8 dicembre andrà in scena “I Musicanti di Brema”, spettacolo del Teatro dell’Erba Matta tratto dalla celebre favola dei fratelli Grimm e riadattato da Daniele Debernardi. Una storia immaginaria per raccontare a suon di musica “il nostro presente e i nostri possibili futuri”, imparare a conoscere gli strumenti e i diversi generi musicali e “trasmettere alle nuove generazioni il fascino della scoperta, della solidarietà, il valore del viaggio e il senso dell’amicizia”.

Sul palco tante musiche originali suonate e interpretate da Daniele Debernardi e arrangiate da altri artisti di fama nazionale quali Riccardo Zegna, Johanna Rimmel, Fabio Biale, Federico Perrone, Sergio Babboni.

Finale Ligure. Il convento domenicano e la chiesa medioevale dedicati a santa Caterina d’Alessandria furono fondati nella seconda metà del XIV secolo dai marchesi Del Carretto quale principale luogo di devozione della famiglia marchionale. Della chiesa rimane il campanile, la cui guglia ricostruita nel corso del recente restauro caratterizza la “skyline” di Finalborgo.

Il ciclo di affreschi della Cappella Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della Chiesa Santa Caterina in Finalborgo, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medioevale in Liguria, anche per i suoi riferimenti all’ambiente artistico toscano del periodo.

Nell’ambito del progetto “Museo Diffuso del Finale” la cappella è aperta con visite guidate domenica 8 dicembre mattina.

Andora. Un tour di sapori tipici con i produttori della Val Merula, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia è la formula consolidata della Fiera del Vino di Molino Nuovo, che si terrà domenica 8 dicembre. La mostra mercato propone un percorso di degustazione e vendita animato da ben quindici cantine di Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, una ricca la selezione di olio extravergine d’oliva locale, prodotti sott’olio e salumi liguri, miele, fiori, stelle di Natale, piante e ornamentali.

In evidenza anche presidi Slow Food: i formaggi fatti con il latte di pecora Brigasca, il carciofo di Perinaldo e il fagiolo di Conio. Ci sarà uno spazio anche per la Cipolla Belendina, da poco entrata a far parte ufficialmente dei presidi Slow Food: la si potrà gustare nella sua “forma invernale”, ovvero come marmellata e composta. Come sempre ampio spazio ai prodotti orticoli a chilometro zero della Val Merula.

Visto il successo ottenuto nella passata edizione sarà nuovamente presente il laboratorio di degustazione gratuita della Bagna Caoda con verdure fresche, proposta dalla Condotta Slow Food di Fossano e il laboratorio di intreccio di cestini a cura di Giuseppe Cavanenghi. In collaborazione con la FISAR sarà assegnato il 20esimo Premio DegustAndora, riservato alle cantine partecipanti alla fiera. Tra quelle liguri segnaliamo la presenza della rete di imprese Vite in Riviera, che sul territorio ricopre un ruolo fondamentale per la promozione e lo sviluppo della viticoltura e della tradizione locale.