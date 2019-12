Mensa scolastica gratuita? Ecco dove è già realtà

No, non siamo nel campo delle ipotesi e nemmeno in quello dei sogni, ma a Rozzano, un comune lombardo di 42 mila abitanti in provincia di Milano. Qui, da settembre, nelle scuole materne, elementari e medie la mensa scolastica è gratuita.

Una misura, quest’ultima, più unica che rara nel nostro paese e giustificata dal primo cittadino in questo modo: “Abbiamo applicato il principio costituzionale della gratuità dell’istruzione pubblica, convinti che il sostegno all’istruzione scolastica sia una priorità ”. Ma attenzione: la scelta è stata attuata in un’ottica di pesi e contrappesi. Ecco perché il sindaco – come “contropartita” – ha espressamente chiesto alle famiglie morose nei confronti del Comune di rispettare un piano rateale di rientro dei debiti.

In Liguria, in provincia di Savona in particolare, non esiste ancora un caso simile. Tuttavia, la decisione presa dal comune di Rozzano, oltre ad essere diventata un caso mediatico, ha catturato anche l’attenzione di alcuni parlamentari, che ora vorrebbero sottoporre la questione al Parlamento per trasformare il provvedimento locale in una legge nazionale.

Secondo il dossier 2018 elaborato da Cittadinanzaattiva, in Italia la spesa media mensile per la refezione scolastica è pari a 82 euro. A Livorno, comune “maglia nera” in questo settore, la spesa media arriva a 128 euro.

Probabilmente a tutti farebbe piacere poter far usufruire ai propri figli di un servizio mensa completamente gratuito. Tuttavia, l’altra faccia della medaglia ci racconta di una realtà fatta di comuni che, quanto meno con le risorse attuali, difficilmente potrebbero far fronte ad una misura di questo tipo. E il fatto che il comune Rozzano – in questo senso – sia un caso più unico che raro, ne è una prova.

