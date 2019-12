Marina di Loano in lutto: è scomparso l’amministratore delegato Ivan Pedrielli

Loano. Lo staff di Marina di Loano esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Ivan Pedrielli, Amministratore Delegato del porto dal 2017.

I dipendenti e i collaboratori di Marina di Loano si stringono attorno ai famigliari di Ivan. In segno di rispetto tutte le attività ricreative previste per i prossimi giorni saranno sospese, con la certezza che i diportisti e la clientela di Marina di Loano comprenderanno la necessità di un momento di riflessione e raccoglimento.

Uberto Paoletti, direttore di Marina di Loano, è stato al fianco di Ivan Pedrielli dal primo giorno del suo mandato e con lui ha consolidato nel tempo uno stretto rapporto umano e professionale.

“Perdo un amico e un riferimento importante con il quale ho collaborato quotidianamente negli ultimi due anni a Marina di Loano, – ha dichiarato. – Grazie alla sua esperienza e alla sua professionalità abbiamo raggiunto e consolidato risultati importanti. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno e con la ferma volontà di proseguire nel percorso di eccellenza che Ivan aveva impostato per Marina di Loano”.

Anche l’amministrazione comunale di Loano vuole ricordare Ivan Pedrielli: “Ci uniamo al dolore della famiglia e di Marina di Loano per la perdita dell’amico Ivan. In questi anni abbiamo collaborato in numerose occasioni, trovando in lui un interlocutore sempre attento, un amministratore oculato e un uomo di grandi qualità umane. Ci mancherà moltissimo”, le parole del sindaco Luigi Pignocca.