Maltempo, Sassello si lecca le ferite: danni per 182 mila euro

Sassello. Un lento ritorno alla normalità dopo i danni per l’ondata di maltempo che ha duramente colpito l’entroterra savonese e la stessa Valle dell’Erro. Il sindaco di Sassello, Daniele Buschiazzo, ha fatto il punto della situazione: “La strada provinciale è stata riaperta, così come gli interventi sulle strade comunali che hanno permesso di far rientrare gli sfollati nelle loro abitazioni. Certamente sono stati momenti difficili, una emergenza davvero impegnativa” ha detto.

Più complessa invece la problematica sull’acquedotto, interressato da tre frane: “Stiamo intervenendo, anche grazie ad aziende forestali del nostro territorio che hanno dato una risposta immediata, garantendo massimo impegno per i lavori”.

Il primo cittadino sassellese ha parlato anche del bypass stradale realizzato in occasione della gara di motocross: “Era stato al centro di aspre polemiche, alla fine si è rivelato un collegamento utile, penso ad esempio per i mezzi di soccorso”.

Per Sassello la conta dei danni ammonta a 180 mila euro, con numerosi interventi avviati per somma urgenza: “Ci aspettiamo che il Governo faccia la sua parte, con il riconoscimento di tutte le somme urgenze e dei danni provocati dal maltempo. Per tanti comuni ci sarà il problema dei debiti fuori bilancio, noi, al Consiglio comunale del 30 dicembre, porteremo le risorse impiegate per tutti i lavori, che saranno coperti o con i soldi dello Stato oppure con un mutuo che siamo pronti a sostenere” conclude Buschiazzo.