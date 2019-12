Alassio. Nella giornata di ieri, intorno alle ore 13.00, è stata registrata un’anomalia nella vasca di Santa Croce dell’acquedotto comunale di Alassio: in contemporanea la segnalazione di una copiosa fuoriuscita di acqua in via Vigo, da parte di un’utente.

Il responsabile tecnico Sca, Roberto Paulli, si è subito recato sul posto allertando sia l’impresa edile sia i tecnici Sca per un la chiusura della rete e per un rapido intervento.

Foto 2 di 2



Lo scavo ha evidenziato la rottura nel punto di congiunzione delle due barre. “Le copiose piogge delle ultime settimane – spiegano dalla Sca – hanno causato movimenti nel terreno sovrastante la tubatura che nel suo punto più debole, ovvero la congiunzione, si è rotta”.

Il tratto è stato completamente sostituito e rinforzato con pareti di cemento al fine di evitare che nuove piogge e spostamenti di terra possano danneggiare ancora la condotta.

“Il fatto che in un mese si siano verificate quattro rotture nella stessa zona, ma non nello stesso punto – spiega Adriano Baldini, direttore tecnico della Sca – significa che la montagna sta purtroppo avanzando complice gli eventi atmosferici del periodo autunnale. Quello che possiamo e dobbiamo fare è velocizzare la realizzazione del progetto di sostituzione dell’intera condotta”.

“Ringrazio Roberto Paulli – conclude Emanuela Preve, presidente Sca – e tutto il team che si è adoperato perchè il guasto fosse riparato nel più breve tempo possibile, riducendo al minimo il disservizio per l’utenza”.