Maltempo, riapre a senso unico alternato la provinciale Sassello-Urbe

Provincia. Proseguono i lavori cantierati dalla Provincia di Savona per somme urgenze sulle strade provinciali martoriate dal maltempo, con frane e smottamenti a catena che hanno bloccato la viabilità dell’entroterra savonese.

Oggi l’annuncio sul primo tratto riaperto: “Sarà riaperta domani mattina, a partire dalle ore 10 di martedì 3 dicembre, la strada provinciale 49 Sassello – Urbe”, collegamento interrotto per un movimento franoso.

Il transito a senso unico alternato sarà regolamentato da semaforo. Una bella notizia per gli abitanti e residenti della zona, costretti in questi giorni a percorsi a dir poco complicati, in attesa che l’intervento di messa in sicurezza possa consentire una riapertura completa della viabilità provinciale.

“A questo si unisce la comunicazione del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri per la richiesta di grande attenzione sugli interventi di sgombero neve sul Faiallo che, vista la delicatissima situazione della viabilità di Urbe, deve garantire la possibilità di raggiungere la Valle Stura e Genova anche durante le nevicate di modeste dimensioni” afferma il consigliere regionale FI Angelo Vaccarezza, che domani avrà un incontro con il sindaco di Genova Marco Bucci proprio assieme al numero uno di Palazzo Nervi.

“A chi versa fiumi di parole su una terra già martoriata dal maltempo, noi contrapponiamo, come sempre, i risultati del buon governo” conclude Vaccarezza.