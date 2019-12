Maltempo, Quiliano: dopo i movimenti franosi, riaprono via Tecci e via Cavassuti

Quiliano. Oggi, venerdi 6 dicembre, a partire dalle ore 15.00 a Quiliano saranno riaperte al traffico via Tecci e Via Cavassuti (strada per Roviasca).

Le due strade, interessate da importanti movimenti franosi a seguito degli eventi meteorologici di fine novembre, saranno riaperte con le limitazioni di seguito riportate: alcuni tratti con transito a senso unico alternato a vista e limitazione massa a pieno carico 3,5 t (salvo i limiti già vigenti)

Sulla strada per Frazione Faia, già riaperta, permangono i limiti già esistenti.