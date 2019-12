Maltempo, Paita (IV): “Sbloccare risorse e non far scappare investimenti”

Liguria. “Mentre a furor di demagogia qualcuno mette a rischio gli investimenti sulle infrastrutture con norme dell’ultimo minuto nel Milleproroghe, il Paese, da nord a sud, ancora una volta soffre i disastri causati dal maltempo. Di questo dovremmo parlare, di come mettere in sicurezza i nostri territori sbloccando soldi e risorse”.

Lo dichiara Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera.

“Le immagini del maltempo che arrivano da tutta Italia confermano ancora una volta quale sia la vera emergenza: la sicurezza del territorio. Non ci stancheremo di dirlo. Vogliamo difendere il territorio e i cittadini – spiega – e per farlo vogliamo sbloccare risorse e investimenti. Chi ha sbagliato paghi. Ma non possiamo far fuggire gli investitori dal nostro Paese perché si cambiano le regole in corso d’opera”.

“È il momento di dare risposte concrete agli italiani. Ripristiniamo subito Italia Sicura, scelleratamente cancellato dal governo gialloverde, e – conclude Paita – facciamo partire il Piano Shock, subito”.