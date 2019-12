Maltempo, Finale Ligure invia le richieste danni: 1,6 milioni di euro

Finale Ligure. Dopo gli interventi partiti in somma urgenza e il primo stanziamento di 350 mila euro effettuato venerdi scorso dalla giunta Frascherelli ecco la conta finale dei danni a Finale Ligure. “L’ufficio tecnico ha ultimato questa mattina le prime valutazioni ed inviato il modulo prestabilito a Regione Liguria – esordisce il primo cittadino – Purtroppo le prime stime non sono confortevoli: parliamo di circa 1 milione e 600 mila euro”.

Le richieste sono suddivise in varie categorie: “Abbiamo inviato circa 200 mila euro di richieste in somma urgenza (cioè interventi posti in essere nell’immediato per la pubblica incolumità) e circa 1 milione e 400 mila euro per interventi urgenti ed interventi per riduzione del rischio futuro. All’interno di queste richieste – spiega Frascherelli – abbiamo inserito i molti cantieri attivati per rimediare alle numerose frane e smottamenti, ai crolli di muraglioni di sostegno alle strade comunali, agli argini crollati del fiume Pora”.

Ma non solo: la parte del leone la fa ovviamente Varigotti, con gli ingenti danni cagionati dalla mareggiata che ha distrutto parte dell’arenile del Borgo Saraceno, mettendo a nudo la condotta fognaria, fortemente danneggiata ed in questi giorni in riparazione ad opera del Consorzio. Ma i problemi non riguardano solo la fogna: “L’arenile ha anche funzione di difesa dei molti immobili ora alla mercè delle onde – spiega il sindaco – e siamo anche fortemente preoccupati per la prossima stagione balneare al momento difficilmente immaginabile con questa situazione”.

“Ne andrebbe dell’immagine di Varigotti – aggiunge Andrea Guzzi, assessore ai Lavori Pubblici – del suo tessuto commerciale, delle sue attività e dell’intera cittadina. Non lasceremo Varigotti da sola, ma le risorse necessarie sono molte e da soli poco potremmo fare. Abbiamo bisogno di Regione e Governo”.