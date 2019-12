Savona. Il Governo torna nel savonese per i pesanti danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi.

Alle ore 15.00, presso la Prefettura di Savona, sarà presente il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova per fare il punto sui danni al sistema infrastrutturale ed al tessuto economico e sociale della provincia di Savona, con particolare riferimento al settore agricolo devastato da allagamenti e fenomeni di dissesto che hanno colpito molte imprese.

di 7 Galleria fotografica Allerta rossa, devastazione nel settore agricolo









“I danni al comparto economico determinati dagli eccezionali eventi metereologici del 23 e 24 novembre scorso sono devastanti e possono avere pesanti ripercussioni sul lavoro e l’occupazione nel nostro territorio, in un momento già difficile” afferma il segretario provinciale della Cgil savonese Andrea Pasa.

“Chiederemo un “decreto Savona” in cui prevedere risorse economiche pubbliche anche per le aree interne, per il recupero del territorio e per lo sviluppo dell’agricoltura” conclude.

Alcune associazioni di categoria come la CIA Savona aveva già sollecitato la richiesta di inserire le aziende agricole danneggiate nell’ambito dei fondi del Dipartimento di Protezione Civile.

Sul fronte occupazionale, nel 2018, il 43% degli occupati liguri nel comparto dell’agricoltura sono in provincia di Savona. Per questo sarà rinnovata la richiesta di ottenere risorse per il settore: molte coltivazioni e produzioni, a forte vocazione per l’export, sono infatti andate distrutte.