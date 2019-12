Rialto. L’eccezionale ondata di maltempo che ha interessato la nostra Regione circa due settimane fa ha lasciato dietro di sé diverse situazioni critiche, soprattutto nell’entroterra savonese. Sono almeno 40, per ora, i milioni di euro impiegati dalla provincia di Savona a titolo di somme urgenze e oltre 60 gli interventi e i cantieri già attivati.

Rialto, comune dell’entroterra finalese, è stato uno dei paesi colpiti più duramente dal maltempo, con ben sei frazioni rimaste isolate. Il 24 novembre scorso, il primo cittadino Valentina Doglio dichiarava: “Non abbiamo più strade”.

Una situazione emergenziale, quella di Rialto, che si è protratta sino a questi giorni, durante i quali, oltre alle istituzioni, a muoversi in prima persona per rimettere in piedi il paese sono stati i volontari. Durante lo scorso weekend – per agevolare negli spostamenti le famiglie rimaste isolate – sono stati ripristinati i passaggi di un tempo, ovvero alcuni vecchi sentieri che attraversano i boschi.

L’operazione di ripristino, in particolare, è stata resa possibile grazie ad un accordo tra il comune, la “Squadra 73 Rialto caccia al cinghiale” e la Polisportiva. Inoltre, hanno preso parte all’iniziativa anche diverse persone del posto, che hanno voluto dare il loro contributo per rimettere in sesto la viabilità di un paese ancora in ginocchio.