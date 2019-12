Maersk e traffico tir, Forzano: “Sosta nell’ex area di Tirreno Power e Vernazza a Parco Doria”

Savona/Vado L. “Elisa Spingardi, consigliere di minoranza a Vado Ligure, ha avanzato una proposta per utilizzare il parco ferroviario Doria di via Stalingrado a Savona come area di sosta dei tir della piattaforma Maersk. Ha individuato un’area, ma non ha tenuto in conto il traffico di andata e ritorno con il casello di Savona-Vado, ed auspicabilmente quanto prima, con il casello di Bossarino”.

Così il presidente del Comitato Casello Albamare Paolo Forzano interviene sulle possibili soluzioni per il traffico dei mezzi pesanti derivante dalla nuova infrastruttura portuale vadese.

“Dalla piattaforna al casello Bossarino c’è comunque una strada che dovranno percorrere in ogni caso, andare al parcheggio del parco ferroviario Doria di via Stalingrado bisogna percorrere ulteriori 4500 metri (tutta la strada di scorrimento veloce, più corso Svizzera, più via Stalingrado). Al ritorno, se vanno al casello di Savona Vado devono percorrere 1500 metri, se vanno al casello di Bossarino 4500 metri” spiega.

“Discorso inverso se arrivando vanno subito al parcheggio di via Stalingrado in attesa, e poi, dopo aver caricato alla piattaforma Maersk vanno in autostrada”.

“Appare chiaro che ci sarà un aumento considerevole di viaggi inutili, di migliaia di tir, corrispondenti ai 1500 metri tra il casello di Savona-Vado ed il parcheggio di parco Doria, o corrispondenti ai 4500 metri tra il casello di Bossarino ed il parco Doria”.

“Direi proprio di no: locazione troppo impattante come traffico sulle nostre strade!”.

E ancora: “Proposi già da molto tempo, 2014, di realizzare l’area di sosta tir al carbonile dismesso della centrale Tirreno Power. Oggi è stato rilevato dalla ditta gru Vernazza, ma questa area è quanto di meglio si possa volere come area di sosta. Infatti è situata allo sbocco del casello di Bossarino. La localizzazione parla da sè: più comoda di così non si può, e non genera traffico di migliaia di mezzi pesanti nè sulla strada di scorrimento veloce, nè in corso Svizzera, nè in via Stalingrado”.

“Forse varrebbe la pena di scambiare l’utilizzo delle due aree: Vernazza si trasferisce a parco Doria, e l’area di sosta si trasferisce al carbonile. Vernazza genera un traffico limitatissimo. Si può ancora fare? Volere è potere…” conclude Forzano.