Lutto nella diocesi albenganese: è deceduto a Genova dopo una lunga e dolorosa malattia, accettata e vissuta in spirito di fede, don Filippo Bardini.

Il parrco si è spento a soli 51 anni.

La Santa Messa esequiale è stata celebrata ieri, sabato 21 dicembre, nella Cappella delle Suore Carmelitane Scalze in via D. Chiodo 7/E, Genova-Righi. Il vescovo, S. E. Mons. Borghetti, celebrerà la Santa Messa di suffragio per don Filippo, lunedì 23 dicembre alle ore 9:30 nella Cappella del Seminario vescovile di Albenga.

Il vescovo, il vicario generale, il presbiterio diocesano con la comunità diaconale e i fedeli tutti si uniscono al dolore della famiglia per la prematura scomparsa del parroco, ricordato con stima e affetto dagli altri sacerdoti e fedeli.

Don Filippo Bardini era conosciuto nella comunità pietrese per essere stato cappellano presso la chiesa di S.Ambrogio dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.