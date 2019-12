Lutto a Vado e Bergeggi, muore in Finlandia l’ex farmacista Rossella Nuvoloni

Vado/Bergeggi. Lutto a Vado Ligure e Bergeggi per la morte di Rossella Nuvoloni, sino allo scorso anno titolare della farmacia Mezzadra insieme al marito proprio a Vado. La donna era molto nota non solo per la propria attività professionale ma anche per quella nel sociale (si era occupata di insegnare l’italiano ai ragazzi stranieri).

La tragedia è avvenuta a fine novembre in Finlandia, dove la donna si trovava in vacanza da un’amica. A stroncarla un malore improvviso: inutile l’intervento chirurgico d’urgenza a cui l’hanno sottoposta i medici di Helsinki. Aveva 53 anni.

Questa mattina alle 10.30 l’ultimo saluto nella chiesa di San Nicolò a Bergeggi.